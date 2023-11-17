快訊

獨╱台北大巨蛋啟用 台韓港三地天王天后、天團準備「攻蛋」

赴馬英九基金會 國民黨推薦民調專家：今天來促藍白合 不是來拚輸贏

恐1秒被破解…台灣人最常用「爛密碼」出爐！專家曝預防小撇步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰國網購毒物頻傳…氰化金鉀致2人死亡 國內專家這樣說

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部暨台北榮總臨床毒藥物諮詢中心17、18二日舉辦「國際中毒防治研究發展研討會」，大會與會者合照。圖／台北榮總臨床毒藥物諮詢中心提供
衛福部暨台北榮總臨床毒藥物諮詢中心17、18二日舉辦「國際中毒防治研究發展研討會」，大會與會者合照。圖／台北榮總臨床毒藥物諮詢中心提供

衛福部暨台北榮總臨床毒藥物諮詢中心17、18二日舉辦「國際中毒防治研究發展研討會」，邀請各國學者分享國內毒物現況。會中，泰國籍學者Winai Wananukul分享，泰國近期網購毒物情況泛濫，最近就遇到4名病人網購「氰化金鉀」自殺中毒，其中2人不幸過世。國內專家則表示，氰化金鉀中毒個案多是因為「金」中毒，而非過去常見的氰化物中毒，在過去研究中相當罕見。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌說，氰化金鉀中毒患者與其他氰化物中毒不同，毒性來自成分中的「金」，過去被認為毒性較低，甚至用於治療免疫風濕疾病。其中毒特性是發病慢，起初只有輕微腸胃道症狀，但最終恐導致病人因低血壓、代謝性酸中毒等原因休克死亡。

他也說，氰化金鉀是合法化合物，一般用於煉金、鍍金，在替代性成分出現以前，恐怕難以禁止，網購毒品將是未來防治重點之一。

楊振昌說，氰化金鉀中毒須以「螯合物」治療，去除體內金屬成份。國內20多年前也曾出現類似案例，不過該個案是誤食而非虛意自殺。泰國個案因測得毒性很高，才導致致命症狀發生。使用較少劑量對人體的影響，因目前經驗太少，尚無實證。

Winai Wananukul表示，透過網購取得有毒物質並引起中毒案件，對於預防和管理中毒事件帶來極大挑戰，氰化金鉀在泰國是一種罕見且先前未知的中毒類情。尤其在發生了14 起懷疑使用氰化物的殺人案後，政府已限制了氰化物產品購買管道，但民眾透過網路購買化合物很難防治，醫療專業人員需要做好準備，應對由網購引起的新興中毒情況。

中毒 網購 泰國

延伸閱讀

台男泰國曼谷命案 刑事局：未發現台籍人士涉案

免簽助攻「泰」威啦！機票預訂一週成長衝4成 直飛曼谷5千起

最新！遊泰國必買5平價彩妝品牌推薦，這牌不只有超紅CP代言、連泰美容編輯都推薦

大骨湯可以補鈣嗎？營養師：鈣含量稀少，加一調味料微量增加

相關新聞

入冬首波冷氣團來襲！5縣市留意10度低溫 下周這時再變天

大陸冷氣團今起陸續影響台灣，中央氣象署表示，今天持續降溫且越晚越冷，明後天清晨達最低溫，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖...

影／日月潭出現水龍捲風 船家驚嘆：可能是史上第一回

入冬第一道冷鋒過境，16日傍晚5時多，南投日月潭有民眾目擊潭面疑似出現了水龍捲外，中央氣象署更發布高山強陣風警示，指出玉...

季節傳染病一次來…兒童急診塞車 醫：流感年底可能大流行

近來小兒科急診激增，彰化基督教醫院急診現場所見，以往有季節規律性的傳染病，例如夏季的腸病毒、細菌性腸胃炎，冬季的流行性感...

次世代基因定序排擠癌藥給付 癌友疾呼應設癌藥基金

衛福部健保署署長日前宣布次世代基因定序（NGS）明年將納入健保給付，並於今天召開專家會議討論將納入哪些位點。健保署署長石...

泰國網購毒物頻傳…氰化金鉀致2人死亡 國內專家這樣說

衛福部暨台北榮總臨床毒藥物諮詢中心17、18二日舉辦「國際中毒防治研究發展研討會」，邀請各國學者分享國內毒物現況。會中，...

金獎合作 翃舞製作獻新作與經典

翃舞製作今年歷經多國國際級演出後，今晚連續3天在台北藝術中心球劇場一次帶來兩齣舞作：全新作品《擁抱》與台新藝術獎提名經典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。