泰國網購毒物頻傳…氰化金鉀致2人死亡 國內專家這樣說

衛福部暨台北榮總臨床毒藥物諮詢中心17、18二日舉辦「國際中毒防治研究發展研討會」，邀請各國學者分享國內毒物現況。會中，泰國籍學者Winai Wananukul分享，泰國近期網購毒物情況泛濫，最近就遇到4名病人網購「氰化金鉀」自殺中毒，其中2人不幸過世。國內專家則表示，氰化金鉀中毒個案多是因為「金」中毒，而非過去常見的氰化物中毒，在過去研究中相當罕見。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌說，氰化金鉀中毒患者與其他氰化物中毒不同，毒性來自成分中的「金」，過去被認為毒性較低，甚至用於治療免疫風濕疾病。其中毒特性是發病慢，起初只有輕微腸胃道症狀，但最終恐導致病人因低血壓、代謝性酸中毒等原因休克死亡。

他也說，氰化金鉀是合法化合物，一般用於煉金、鍍金，在替代性成分出現以前，恐怕難以禁止，網購毒品將是未來防治重點之一。

楊振昌說，氰化金鉀中毒須以「螯合物」治療，去除體內金屬成份。國內20多年前也曾出現類似案例，不過該個案是誤食而非虛意自殺。泰國個案因測得毒性很高，才導致致命症狀發生。使用較少劑量對人體的影響，因目前經驗太少，尚無實證。

Winai Wananukul表示，透過網購取得有毒物質並引起中毒案件，對於預防和管理中毒事件帶來極大挑戰，氰化金鉀在泰國是一種罕見且先前未知的中毒類情。尤其在發生了14 起懷疑使用氰化物的殺人案後，政府已限制了氰化物產品購買管道，但民眾透過網路購買化合物很難防治，醫療專業人員需要做好準備，應對由網購引起的新興中毒情況。