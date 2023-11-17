聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北大巨蛋明預備賽開打 開放帶外食、票根享商家優惠

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋1.3萬人預備賽明天將登場，將會有應援啦啦隊在場邊加溫、炒熱氣氛，此為11月14日閉門預備賽。圖／引用自李四川臉書
台北大巨蛋1.3萬人預備賽明天將登場，將會有應援啦啦隊在場邊加溫、炒熱氣氛，此為11月14日閉門預備賽。圖／引用自李四川臉書

台北大巨蛋預備賽明天開打，亞錦賽12月3日登場。台北市政府表示，除了成立緊急應變小組針對附近的交通、安全隨時因應，現場除了會有飲料、食物的攤位，也開放民眾自帶外食　為了以球迷經濟帶動在地商機活絡，票根享商家優惠。

北市府表示，基於「減輕車流壓力」與「推動綠運輸」的目標，對於預備賽、12月的亞錦賽以及未來將在大巨蛋舉辦的活動賽事，都希望更多的鼓勵市民朋友搭乘大眾運輸來看球，不用擔心塞車停車、同時也能減碳愛地球。

另外，在大眾運輸方面，捷運與總計16線公車會參考進場與散場時間，進行加密班次，同時也會開設6條大巨蛋的接駁車路線，交通局近日也已圖卡的形式進行宣導。

在大巨蛋場館附近，除了開放忠孝東路的地下通廊，也打開了大巨蛋北側、與松菸文創園區之間的圍籬，也會在賽場內、捷運通道等宣傳引導，讓遊客能更方便的在賽前或賽後悠遊。

市府表示，預備賽當天中午12點到晚上6點，附近的松菸文創園區中有水水市集及駐唱的活動；市府也與東區商圈合作辦了「Home Run遊東區」活動，憑預備賽或未來亞錦賽的門票票根，就能在超過50家商家獲得消費優惠，優惠的店家就包含了六出雪花冰、龜記（忠孝復興店）、胖老爹（忠孝復興店）等等。

市府表示，在大巨蛋場館內，在與遠雄密切溝通下，遠雄應市府要求設置民眾服務中心，體育局也會派員駐點隨時紀錄與因應民眾的突發需求；市府已特別提醒遠雄，要加強廁所的清潔及維持網路訊號的穩定，同時也密切追蹤14日閉門測試賽後，球員反饋的改善狀況。另提醒預備賽與亞錦賽持票入場的民眾，現場除了會有飲料、食物的攤位，也開放民眾自帶外食。

市府指出，除了已完成消防、反恐等實地演練，交通局有派員實地進行了交通設施測試，捷運公司也已擬定人潮疏散計畫，市府成立了跨局處的緊急應變小組，就近掌握現場狀況，以即時指揮、應對突發情形。

大巨蛋 捷運

延伸閱讀

大巨蛋18日萬人觀賽 北市警反恐演練強化維安

迎接大巨蛋預備賽！東區商圈憑票根享優惠 估吸5千人消費

棒球／林昱珉確定退出亞錦賽 合庫投手賴延峰遞補

台北大巨蛋測試賽應援拉拉隊也將登場 為萬人炒熱氣氛

相關新聞

入冬首波冷氣團來襲！5縣市留意10度低溫 下周這時再變天

大陸冷氣團今起陸續影響台灣，中央氣象署表示，今天持續降溫且越晚越冷，明後天清晨達最低溫，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖...

季節傳染病一次來…兒童急診塞車 醫：流感年底可能大流行

近來小兒科急診激增，彰化基督教醫院急診現場所見，以往有季節規律性的傳染病，例如夏季的腸病毒、細菌性腸胃炎，冬季的流行性感...

影／日月潭出現水龍捲風 船家驚嘆：可能是史上第一回

入冬第一道冷鋒過境，16日傍晚5時多，南投日月潭有民眾目擊潭面疑似出現了水龍捲外，中央氣象署更發布高山強陣風警示，指出玉...

飛機上有小偷！熟睡中遭摸走行李艙內現金 竊賊糗吐贓款

該名灰西裝男子被眾人圍在下機隊伍中，便從口袋掏出偷走的錢，全數還給受害者，原PO表示，該名偷兒居然還能分辨哪一疊鈔票要歸還給哪個受害者。

《分裂的世界：21世紀全球區域化崛起》新書分享會 超越美國觀點

聯經出版公司昨天在台大社科院舉辦《分裂的世界：21世紀全球區域化崛起》新書分享會，講座由本書主編暨作者之一的台大社科院長...

台北大巨蛋明預備賽開打 開放帶外食、票根享商家優惠

台北大巨蛋預備賽明天開打，亞錦賽12月3日登場。台北市政府表示，除了成立緊急應變小組針對附近的交通、安全隨時因應，現場除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。