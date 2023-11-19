保健功效多到讓人眼花撩亂？網羅現代人十大保健需求！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「保健需求」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的保健需求排行。

近年國人養生風氣盛行，各類標榜「調節體質」、「滋補強身」功效的等產品也因應而生。那麼究竟具備哪些功效的保健品需求量最高呢？我們本次便針對「保健需求」進行觀測，一起來看看有哪些保健功能的討論度最高吧！

現代生活壓力大「助眠」、「改善腸胃」需求高 網：保健品是輔助 改變日常作息才是健康關鍵

▲ 網友熱議TOP10保健需求 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「保健需求」相關話題的討論，可以發現「助眠功能」最受到網友熱議。許多人在生活忙碌時便會因壓力大而感到焦慮、難以入睡，也讓睡眠障礙成為現代人普遍面臨的問題，就有網友表示自己經常睡不著，但自從接觸有助眠功效的保健食品後，發現症狀似乎有改善，說道「這個月這樣吃下來感覺好像有吃真的有差，也不知道是不是心理作用」，引來網友熱烈討論。

有網友回覆「自己也是一開始半信半疑，但吃了還真的有睡比較好」，也有人進一步補充，在選擇助眠相關的保健品時可以「特別挑有芝麻萃取物和GABA的，都是之前醫生說過可以多補充來改善睡眠問題的」。

不過，也有網友呼籲當有睡眠問題時「不能只依賴吃保健食品，生活習慣也要改變」，例如「中午過後不要喝茶跟咖啡，降低咖啡因的攝取」、「睡前少用手機跟3C」、「睡前舒展筋骨」等，如此才較能從根本改善睡眠狀況。

聲量與第一名不相上下的「胃腸道功能改善」也是許多人在意的保健功效。許多民眾在忙碌的生活中，常為了節省時間而幾乎餐餐外食、導致營養不均，更使腸胃或多或少都有些小毛病。有網友發文提到自己因「一日三餐都在公司叫外食解決，然後回到家都累到不想動」而導致「消化狀況很差」，並向網友請益改善方式。

對此，不少人推薦吃「益生菌」，點出「調整腸道好菌真的很重要，腸胃過敏都有改善」；不過也有人提醒「益生菌治標不治本，多吃蔬菜水果配優酪」、「還是要多運動啦！保健食品只是輔助」，認為從日常中的飲食與生活習慣開始改變，並搭配適當的保健食品，才是促進腸胃健康的不二法門。

另外，「延緩衰老功能」也是討論度頗高的保健功效。老化是隨著年紀增長必然面臨的現象，但仍有許多人希望自己能盡可能地保持健康與年輕，讓相關功能的保健品需求總是居高不下，不過也有醫師提醒，若想「鎖住年輕」，除了攝取保健品外，好的睡眠、運動、飲食習慣等也都缺一不可。

除了上述提到的功效，市面上還有許多主打抗疲勞、調節免疫、護眼……等等五花八門功能的保健品，民眾可以根據自己的需求篩選和攝取，不過雖然營養品對改善健康有一定的幫助，更重要的還是要養成良好的生活習慣，透過兩者相輔相成，讓身體保持健康吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「保健需求」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/12-2023/11/12，共三個月觀測來源： 討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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