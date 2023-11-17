影／日月潭出現水龍捲風 船家驚嘆：可能是史上第一回

入冬第一道冷鋒過境，16日傍晚5時多，南投日月潭有民眾目擊潭面疑似出現了水龍捲外，中央氣象署更發布高山強陣風警示，指出玉山風口強陣風高達14級，請高山地區的朋友特別注意路況小心慢行，並遠離懸崖、山頂等危險區域，由於氣溫降到1至2度，留意強陣風、降雨、局部濃霧可能誘發高山症、失溫危害。

日月潭氣象站表示，受高層偏西風強風軸接近影響，今早8時奇萊山區已觀測到陣風8級以上強調，玉山風口更已觀測到超過14級強陣風，目前強陣風持續中，預估明天18日才 將逐漸減弱，高山非寒冷請加強保暖。

對於日月潭昨天下午天氣轉陰，傍晚碼頭有民眾直擊潭面疑似出現「水龍捲」，現場引起一陣騷動，日月潭氣象站主任張永政指出，這波鋒面在昨晚通過中台灣地區，伴隨鋒面通過後的冷空氣，以及潭區比較熱的空氣產生旺盛對流，才發生疑似水龍捲的天氣現象。

有船家民眾說，這可能是史上第一回個案，南投不但出現龍捲風，而且是在日月潭上的水龍捲，日月潭氣象站表示，昨鋒面通過後，冷空氣碰上潭區熱空氣，兩者產生旺盛對流所致，根據目擊者表示持續時間很短，因此雷達看到相對有限，但從影片上看到發展階段，有看到旋轉風切在對流中。