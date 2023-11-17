聽新聞
test
0:00 / 0:00
入冬首波冷氣團來襲！5縣市留意10度低溫 下周這時再變天
大陸冷氣團今起陸續影響台灣，中央氣象署表示，今天持續降溫且越晚越冷，明後天清晨達最低溫，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖約12至14度，北部及東半部包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區也可能達10度以下，但這波冷空氣偏乾，白天可看到陽光露臉，各地溫度會稍微回升。
氣象署今傍晚發布低溫特報，今晚至明天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜間清晨各地偏冷，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫機率。
氣象署預報員陳姵安表示，今天晚上持續降溫，明後天清晨低溫達最低，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖約12至14度，南部及東半部約15度，空曠地可能再降1、2度，北部及東半部包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區也可能達10度左右。
陳姵安指出，明天白天太陽露臉，高溫跟今天差不多，北部約18至20度，中南部約24至25度，日夜溫差大。周日白天回溫更明顯，北部約22至23度，中南部約25至26度。下周一起至周日溫度逐日回升，下周三、周四中南部更可回到28至30，北部也有26至28度。
她表示，周四入夜到周五下一波東北季風增強，目前看起來強度沒有這波強，降溫沒有很顯著，但還要再觀察。另外，未來一周水氣偏少，周日僅東半部迎風面有水氣，下周四東南部有零星降雨。下周五東北季風增強，北部、東半部才會有明顯降雨，中南部仍為多雲到晴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言