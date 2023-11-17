快訊

藍白合正副總統怎麼配？馬英九基金會公布：明上午10點揭曉

中職／23人中衝第1！鄭凱文行使自由球員權利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入冬首波冷氣團來襲！5縣市留意10度低溫 下周這時再變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周三、周四回溫，周四白天非常溫暖。不過，周四午後新一波冷空氣報到，降溫很顯著，預期降溫到16至18度。本報資料照片
周三、周四回溫，周四白天非常溫暖。不過，周四午後新一波冷空氣報到，降溫很顯著，預期降溫到16至18度。本報資料照片

大陸冷氣團今起陸續影響台灣，中央氣象署表示，今天持續降溫且越晚越冷，明後天清晨達最低溫，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖約12至14度，北部及東半部包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區也可能達10度以下，但這波冷空氣偏乾，白天可看到陽光露臉，各地溫度會稍微回升。

氣象署今傍晚發布低溫特報，今晚至明天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜間清晨各地偏冷，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫機率。

氣象署預報員陳姵安表示，今天晚上持續降溫，明後天清晨低溫達最低，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖約12至14度，南部及東半部約15度，空曠地可能再降1、2度，北部及東半部包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區也可能達10度左右。

陳姵安指出，明天白天太陽露臉，高溫跟今天差不多，北部約18至20度，中南部約24至25度，日夜溫差大。周日白天回溫更明顯，北部約22至23度，中南部約25至26度。下周一起至周日溫度逐日回升，下周三、周四中南部更可回到28至30，北部也有26至28度。

她表示，周四入夜到周五下一波東北季風增強，目前看起來強度沒有這波強，降溫沒有很顯著，但還要再觀察。另外，未來一周水氣偏少，周日僅東半部迎風面有水氣，下周四東南部有零星降雨。下周五東北季風增強，北部、東半部才會有明顯降雨，中南部仍為多雲到晴。

宜蘭 馬祖 冷氣團 氣象署

延伸閱讀

冷氣團來了！SOGO周年慶最後周末暖冬商機準備衝

冷氣團影響 賈新興：入夜低溫有機會跌到10度以下

冷氣團發威至少冷到周日！ 氣象署：明後天清晨新北5縣市探10度低溫

留意極端低溫！首波冷氣團挾乾冷空氣 北部高溫只1字頭

相關新聞

入冬首波冷氣團來襲！5縣市留意10度低溫 下周這時再變天

大陸冷氣團今起陸續影響台灣，中央氣象署表示，今天持續降溫且越晚越冷，明後天清晨達最低溫，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖...

季節傳染病一次來…兒童急診塞車 醫：流感年底可能大流行

近來小兒科急診激增，彰化基督教醫院急診現場所見，以往有季節規律性的傳染病，例如夏季的腸病毒、細菌性腸胃炎，冬季的流行性感...

影／日月潭出現水龍捲風 船家驚嘆：可能是史上第一回

入冬第一道冷鋒過境，16日傍晚5時多，南投日月潭有民眾目擊潭面疑似出現了水龍捲外，中央氣象署更發布高山強陣風警示，指出玉...

飛機上有小偷！熟睡中遭摸走行李艙內現金 竊賊糗吐贓款

該名灰西裝男子被眾人圍在下機隊伍中，便從口袋掏出偷走的錢，全數還給受害者，原PO表示，該名偷兒居然還能分辨哪一疊鈔票要歸還給哪個受害者。

大巨蛋18日萬人觀賽 北市警反恐演練強化維安

大巨蛋測試賽18日登場，將開放1萬3000名觀眾入場觀賽。台北市信義警分局今天表示，為確保賽事順利，已動員逾百名警力實施...

冷！新北等5縣市低溫特報 今晚到明天上午低溫恐只有10度

氣象署下午16:20分針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等5縣市發布低溫特報，今天晚上到明天上午易有10度左右氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。