入冬首波冷氣團來襲！5縣市留意10度低溫 下周這時再變天

大陸冷氣團今起陸續影響台灣，中央氣象署表示，今天持續降溫且越晚越冷，明後天清晨達最低溫，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖約12至14度，北部及東半部包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區也可能達10度以下，但這波冷空氣偏乾，白天可看到陽光露臉，各地溫度會稍微回升。

氣象署今傍晚發布低溫特報，今晚至明天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜間清晨各地偏冷，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫機率。

氣象署預報員陳姵安表示，今天晚上持續降溫，明後天清晨低溫達最低，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖約12至14度，南部及東半部約15度，空曠地可能再降1、2度，北部及東半部包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區也可能達10度左右。

陳姵安指出，明天白天太陽露臉，高溫跟今天差不多，北部約18至20度，中南部約24至25度，日夜溫差大。周日白天回溫更明顯，北部約22至23度，中南部約25至26度。下周一起至周日溫度逐日回升，下周三、周四中南部更可回到28至30，北部也有26至28度。

她表示，周四入夜到周五下一波東北季風增強，目前看起來強度沒有這波強，降溫沒有很顯著，但還要再觀察。另外，未來一周水氣偏少，周日僅東半部迎風面有水氣，下周四東南部有零星降雨。下周五東北季風增強，北部、東半部才會有明顯降雨，中南部仍為多雲到晴。