早餐必吃！揭開「晨光土司」口感柔軟濕潤的祕密，特有「糯米湯種工法」是美味關鍵

土司控非吃不可！簡單的土司竟能擁有這麼大的魅力，讓人一吃就停不下來？受到許多上班族和學生視為早餐首選的「晨光土司」，熱銷好吃的祕密就在於特有的「糯米湯種工法」，製作出來的土司質地柔軟Q彈、散發自然的甘甜，讓粉絲大讚：「恰到好處的濕潤和細緻口感啊！」

說到上班族和學生視為早餐首選的「晨光土司」，熱銷好吃的祕密就在於特有的「糯米湯種工法」，製作出來的土司質地柔軟Q彈。 圖/聯合線上攝影

綿柔濕潤X自然甘甜，每一口都好吃！

正所謂「一日之計在於晨」，早餐就是要把滿滿的晨光裝進土司裡！「晨光土司」研發團隊多年來不斷嘗試優化土司口感，致力達到極致柔軟Q彈的美味，超講究的「糯米湯種工法」，就是「晨光土司」好吃的小祕方！

所謂「糯米湯種工法」，就是在湯種中加入糯米粉，高溫燙麵後，將溫度控制在攝氏60°C等待酵素作用，讓糯米粉牢牢鎖住水份，保持土司濕潤口感。再經過12小時、攝氏7°C低溫熟成，製成的糯米湯種除了口感細緻、具有保水度，接著將糯米湯種加入土司麵糰，經過三道壓延技術壓出麵糰氣泡，讓質地更均勻綿密，並且使用日本石板烤爐烘烤，透過遠紅外線提升熱穿透力，造就土司皮薄細緻，還能嚐到小麥的甘甜風味，從頭一口到最後一口都散發令人驚豔的美味。

糯米湯種加入土司麵糰，讓質地更均勻綿密，造就土司皮薄細緻，從頭一口到最後一口都散發令人驚豔的美味。 圖/聯合線上攝影

4種口味百搭吃不膩，滿足全家人不同味蕾享受

想吃美味土司不用排隊，到超商就能輕鬆買到！上班族平時爭分奪秒趕打卡，隨手來一份「晨光土司」，省時又方便，也讓忙碌家長能夠更從容地幫孩子準備早餐，「晨光土司」24小時都能買到，搭配牛奶、豆漿、優酪乳，就能開啟倍感朝氣的一天。

「晨光土司」在口味上也下足了功夫，推出各式不同風味。其中，「晨光葡萄土司」除了單純小麥香，還能吃到粒粒飽滿多汁的日曬葡萄乾，酸甜滋味豐富了口感層次，天天吃也不會膩。

晨光「葡萄土司」除了單純小麥香，還能吃到粒粒飽滿多汁的葡萄乾，酸甜滋味豐富口感層次。 圖/聯合線上攝影

香氣十足的「晨光奶油土司」更是許多人的愛！平時想吃土司抹奶油，必須事先將奶油從冰箱取出，花一段時間等奶油融化，不然冰冰的奶油會太硬推不動，這款「晨光奶油土司」非常貼心，拆開包裝就能直接吃，感受濃郁奶油香氣撲鼻而來，簡直好吃到犯規！

晨光「奶油土司」拆開包裝就能直接吃，感受濃郁奶油香氣撲鼻而來。 圖/聯合線上攝影

喜歡吃帶有餡料的土司？「晨光莓果核桃土司」加入蜜漬香脆核桃，搭配酸甜莓果，不只口感豐富；一口咬下，Q軟土司中帶有果香和堅果香，多層次美味迸發，和咖啡根本是天生絕配！不管作為口感與美味兼具的大人系早餐，或是滿滿儀式感的下午茶，都能交織出令人滿足的烘焙美味！

晨光「莓果核桃土司」Q軟口感中帶有果香和堅果香，多層次美味迸發。 圖/聯合線上攝影

與家人共進早餐的周末，就用經典「晨光嚴選土司」來營造家庭好「食」光，可以夾進美生菜、蛋等食材做成三明治，也能塗上喜歡的果醬或花生醬，一次滿足全家人的味蕾。剩下的土司還能切成條狀，抹上奶油、撒上砂糖，送進烤箱烤成金黃色，製作成團購夯品土司酥條，一旦吃過就很難忘懷！

早餐就吃這個！開啟焙感朝氣的一天！

還在煩惱每天早餐吃什麼嗎？「晨光土司系列」透過特有糯米湯種工法、三道壓延技術、分段式溫層冷卻等工序，讓土司口感柔軟細緻，瀰漫麥香尾韻。多種口味每天換一種也吃不膩，難怪會成為土司界的人氣王！美好的一天，從最簡單的早餐出發，早餐就吃這個，帶上自己的晨光，開啟焙感朝氣的一天！

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