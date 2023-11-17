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鬍子月關注男性健康 運動加強核心與下半身

中央社／ 台北17日電

台大醫院今年首度把歐美風行的「鬍子月」公益活動帶到台灣，提醒民眾關注男性健康。醫師建議，如有勃起功能障礙，除就醫外，可多做有氧、重訓等運動，加強核心與下半身。

每年11月又稱為「鬍子月」（Movember），由moustache（小鬍子）及November（11月）組合而成的詞語，最初是從澳洲發起的公益活動，整個11月都不刮鬍子，藉以提升社會對男性健康關注，尤其前列腺癌、睾丸癌和憂鬱症等，近年在歐美風行。

台大醫院今年首度把Movember概念帶到台灣，與台灣楓城泌尿學會合作，台大男人節活動將在11月26日登場，今天舉辦行前衛教記者會，呼籲民眾關注男性的生理、心理及各方面的健康。

講到男性健康，台大醫院泌尿部專任主治醫師張奕凱簡報指出，不免提到男性勃起功能障礙，尤其40歲以後，多少都會有這方面困擾，勃起功能障礙只占性功能障礙一部分，另外還有早洩、延遲射精等。

張奕凱說，勃起功能障礙可能的因素，包括高血壓、高血脂及粥狀動脈硬化等，且下半身的健康，確實反映了下半生的健康，因為陰莖本身是由海綿體及很多小血管所構成的器官，一旦小血管不健康，整個上半身、全身的血管都會有類似問題，所以能見微知著。

張奕凱會後接受媒體聯訪表示，台灣男性學暨性醫學醫學會10多年前曾調查，發現台灣男性多數高估實力、低估病情，事實上30歲到40歲男性，約17%有勃起功能障礙，卻誤認年紀大了很正常。

若有血尿、腰痛或是每次房事進行一半就後繼無力，應儘速就醫，透過藥物或物理性治療可有效治療外，日常保養也很重要。台大泌尿部專任主治醫師姜宜妮建議，平常要多運動，加強練腿、練屁股及核心，如每週2到3次有氧運動，每次30分鐘。

此外，深蹲、硬舉、棒式、橋式、男性凱格爾運動等，都能訓練骨盆底肌，讓下半身充血變好，也會提高男性賀爾蒙。

適時放鬆心情很重要。姜宜妮強調，不要太患得患失，要求自己一定要做得很好，失敗了就再試一試。

台大醫院 運動

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