北市抽驗豆製品13件驗出雙氧水 中崙、木柵市場豆干上榜

北市衛生局今年到傳統市場、超市、餐飲店等處，執行市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫共86件，檢驗12項防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，結果有13件驗出雙氧水不符規定，不合格率15.1%，包含木柵市場、中崙市場的豆干，違規產品來源為北市者挨罰3萬元，其他均移請轄管衛生局辦理。

衛生局指出，過氧化氫（H2O2）俗稱雙氧水，可作為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常用於魚丸、魚板、甜不辣及花枝丸等魚肉煉製品，以及豆腐、豆干、干絲、麵腸等豆類製品的加工過程。依據食品添加物使用範圍及用量標準規定，食品中不得殘留，也不得使用於麵粉及其製品，食用過量可能會引起頭痛、嘔吐等症狀。

衛生局分析，13件不合格產品均檢出殺菌劑過氧化氫陽性，包含俊華豆腐店、中崙市場元味素食、木柵市場阿貞豆腐店、泰和素食豆干共4件豆干產品；國鴻蔬菜號、環南素食大批發環南素食行、木柵市場-素食專賣、成德市場-佳家用品、裕民便當店（老師傅 精緻餐盒）、尚揚蔬果行、中崙市場-元味素食、莊O華攤共9件干絲產品。

衛生局表示，對於不符規定的產品，依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商3萬元至300萬元罰鍰。

北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，並開罰北市5家責任廠商各3萬元罰鍰，經追查違規產品來源屬外縣市者，已移請轄管衛生局辦理。