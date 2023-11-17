快訊

SBL／裕隆教練及多名球員被約談恐團滅？籃協回應了

才11月氣象署發布低溫特報！5縣市寒冷亮黃燈 粉專：少見

最新民調／對決賴蕭配 柯侯配46.01%、侯柯配40.82%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市抽驗豆製品13件驗出雙氧水 中崙、木柵市場豆干上榜

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今年到傳統市場、超市、餐飲店等處，抽驗市售豆製品、豆漿，其中13件豆干、干絲產品不符規定殘留殺菌劑過氧化氫。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局今年到傳統市場、超市、餐飲店等處，抽驗市售豆製品、豆漿，其中13件豆干、干絲產品不符規定殘留殺菌劑過氧化氫。圖／台北市衛生局提供

北市衛生局今年到傳統市場、超市、餐飲店等處，執行市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫共86件，檢驗12項防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，結果有13件驗出雙氧水不符規定，不合格率15.1%，包含木柵市場、中崙市場的豆干，違規產品來源為北市者挨罰3萬元，其他均移請轄管衛生局辦理。

衛生局指出，過氧化氫（H2O2）俗稱雙氧水，可作為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常用於魚丸、魚板、甜不辣及花枝丸等魚肉煉製品，以及豆腐、豆干、干絲、麵腸等豆類製品的加工過程。依據食品添加物使用範圍及用量標準規定，食品中不得殘留，也不得使用於麵粉及其製品，食用過量可能會引起頭痛、嘔吐等症狀。

衛生局分析，13件不合格產品均檢出殺菌劑過氧化氫陽性，包含俊華豆腐店、中崙市場元味素食、木柵市場阿貞豆腐店、泰和素食豆干共4件豆干產品；國鴻蔬菜號、環南素食大批發環南素食行、木柵市場-素食專賣、成德市場-佳家用品、裕民便當店（老師傅 精緻餐盒）、尚揚蔬果行、中崙市場-元味素食、莊O華攤共9件干絲產品。

衛生局表示，對於不符規定的產品，依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商3萬元至300萬元罰鍰。

北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，並開罰北市5家責任廠商各3萬元罰鍰，經追查違規產品來源屬外縣市者，已移請轄管衛生局辦理。

衛生局嚴正呼籲業者應秉持職業道德，勿濫用食品添加物。由於豆干及豆腐類製品屬高水活性產品，常溫易腐敗，皆應盡可能冷藏保存於7℃以下，並採「先進先出」原則，以維持產品的新鮮與品質。

北市衛生局今年到傳統市場、超市、餐飲店等處，抽驗市售豆製品、豆漿，其中13件豆干、干絲產品不符規定殘留殺菌劑過氧化氫。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局今年到傳統市場、超市、餐飲店等處，抽驗市售豆製品、豆漿，其中13件豆干、干絲產品不符規定殘留殺菌劑過氧化氫。圖／台北市衛生局提供

衛生局 北市

延伸閱讀

重鋪地坪、加強排水及給水 北市萬大魚類中繼市場改善完工

職員帳號外洩？泰山公司臉書遭駭貼文討錢 北市警獲報追

北市國「繁星點點」音樂會 3獨奏新星將齊聚發光

北市衛生局抽驗食品安全 茄子咖哩南港店複檢未過罰3萬

相關新聞

港驗福源花生醬黃麴毒素超標 竹市衛生局最新檢驗出爐

近日香港消費者委員會報告指新竹知名品牌「福源花生醬」，驗出含有黃曲霉毒素（黃麴毒素）超標，不少民眾憂心食安問題。業者昨天...

赴陸團客上限每天2千人？ 王國材提疫前數據：看需求調整

交通部日前宣布明年3月解除赴陸禁團令，陸委會事後卻稱，初期以每日2000人為限，引發旅行業界反彈。交通部長王國材今受訪再...

天價不再！ 平地產區陸續加入供應 高麗菜價逐漸回穩

高麗菜價回穩，日前因為颱風侵襲，產地受災、交通受阻，高麗菜量少價揚，都會區傳統市場裡一台斤飆到75元、一顆高麗菜秤起來要...

才11月氣象署發布低溫特報！5縣市寒冷亮黃燈 粉專：少見

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明天上午局部地區...

季節傳染病一次來…兒童急診塞車 醫：流感年底可能大流行

近來小兒科急診激增，彰化基督教醫院急診現場所見，以往有季節規律性的傳染病，例如夏季的腸病毒、細菌性腸胃炎，冬季的流行性感...

冷氣團發威至少冷到周日！ 氣象署：明後天清晨新北5縣市探10度低溫

今年入秋首波大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署技正羅雅尹說，這波冷空氣水氣比較少，屬於乾冷的天氣型態，早晚的氣溫會比較低。預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。