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冷氣團影響 賈新興：入夜低溫有機會跌到10度以下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大陸冷氣團影響，天氣轉為乾冷的型態，氣象署已發布低溫特報，晚上之後氣溫會一路下降。本報資料照片
今天大陸冷氣團影響，天氣轉為乾冷的型態，氣象署已發布低溫特報，晚上之後氣溫會一路下降。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天下午在臉書表示，今天平地最低溫為桃園楊梅的茶改場13.7度、新竹一帶的13.8度；署氣象站最低溫為南投日月潭13.1度、新北的14.5度、淡水的14.6度。

他說，今天深夜至明天清晨，以及明天深夜至周日清晨，苗栗以北沿海空曠地區及谷底要留意有機會出現10度或10度以下的低溫。明天至周日天氣穩定，日夜溫差大。

中央氣象署說，今天大陸冷氣團影響，天氣轉為乾冷的型態，各地為多雲到晴，只有東南部有零星短暫雨。氣象署已發布低溫特報，晚上之後氣溫會一路下降，各地氣溫會比今天清晨來得低，中部以北及東北部只有13、14度，其他地區16到18度，做好保暖工作。

氣象署表示，明天至周日清晨大陸冷氣團影響，天氣乾冷，各地為多雲到晴，僅東南部有零星短暫雨；明天及周日清晨是最冷的時候，中部以北及東北部低溫只有12、13度，其他地區約14、15度，若輻射冷卻夠強，氣溫不排除更低。白天即使太陽露臉，北台灣及東部還是偏冷，高溫不超過20度，其他地區則較為舒適，中南部日夜溫差最大可到10度以上，留意日夜溫度變化，適時調整穿著。

周日白天起冷氣團減弱，北台灣及東部天氣轉趨舒適，氣象署表示，下周一至下周四氣溫逐步回升，各地日夜溫差仍偏大；這段期間水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

冷氣團

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