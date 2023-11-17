夫兒相繼逝...憂鬱穿壽衣不吃喝 顱磁刺激術讓她振作

奇美醫院精神醫學部今天舉行高齡憂鬱案例衛教會，提醒高齡化社會老年憂鬱日增，症狀勿輕忽，因藥物療效相較年輕族群差且慢，部分患者搭配「經顱磁刺激術(rTMS)治療」症狀才改善。

高齡精神醫學科主任高霈馨舉68歲重症H女士為例：丈夫胰臟癌過世，大兒子鼻咽癌3月後也離世。焦慮個性因至親相繼驟失惡化。女兒探視發現母親臥床多日、懷疑聞不到味道，也患鼻咽癌，就醫檢查無病灶，她仍堅信身染重病，身著壽衣不吃不喝「準備與夫兒相聚」。診所就醫服藥月餘無效，

高霈馨表示，經診斷為重鬱症，開抗鬱劑治療並逐步調高劑量衛教家屬，兩周後慮病、遲鈍、失眠等症狀漸緩，不再抗拒就醫，但接著一個月調整劑量併用藥物未見明顯進步。醫病溝通後加上重覆經顱磁刺激術(rTMS)治療，患者體力、飲食睡眠、社交能力逐漸恢復，焦慮、憂鬱緩解，較病前更能因應壓力，病情穩定三個月後逐量減藥目前定期追蹤。

高霈馨指出，高齡憂鬱症不僅造成病人認知功能缺損、家庭角色功能減損、罹患心血管疾病的風險增加以及自殺風險上升；還會造成照顧者身心負荷、降低工作生產力引發家庭經濟困難的並增加醫療保健成本。

抗鬱劑臨床實證能改善憂鬱症，然而在高齡族群副作用如低血鈉有時更大，對藥物治療反應也較差，有療效也需更久。因長者多合併內外科疾病、併用多線藥物，使抗鬱劑治療更複雜。非藥物治療雖多，但常因費用高、醫療人力缺乏患者無所適從。

高霈馨說，rTMS指經快速電流改變產生感應磁場，對腦中特定區域發出強力但短暫磁性脈衝，引發微量電流刺激大腦神經元。美國FDA、衛福部認證可治療對藥物治療反應不佳重度憂鬱症。

他說，過去研究因收案不易、療效不明確，鮮少著眼高齡憂鬱症。但隨著收案量增、研究方法優化，實證顯示rTMS對高齡憂鬱症有效，能減少藥物使用劑量、安全有效非侵入性、單次治療時間不超過45分鐘、治療後病人可正常活動。但相較年輕族群治療反應較慢，需2至3個療程，約4至6周。治療需要病人的配合及耐心。

不過並非所有人都適合rTMS治療，植入心臟節律器或其他金屬醫療裝置、癲癇病史、懷孕、未成年等，都屬禁忌症。尤其憂鬱治療若半途而廢，復發將加重病程，完整治療很重要。

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