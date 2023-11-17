溪頭廊帶交通改善 18日起假日實施交通接駁解決大塞車

南投縣溪頭自然教育園區每逢假日遊客人數暴增，沿途交通嚴重塞車，南投縣政府改善溪頭交通，18日將首度實施接駁車，遊客可以在鹿谷鄉農會茶業文化館停車，再搭乘接駁車上溪頭，改善假日塞車、溪頭停車空間不足等問題，也讓遊客更能體驗南投茶文化之美。

溪頭是著名風景區，也是避暑勝地，尤其設施方便，可以輕鬆健行、享受森林浴，或者是挑戰登山，是適合不同年齡可全家同遊景點。不過，假日遊客數量暴增，大小車輛、遊覽車一輛接一輛，導致151縣道經常大塞車，也讓鹿谷鄉民不堪其擾。

為了改善溪頭交通，竹山警方局實施「溪頭停車場滿場分流交通管制」，滿場時導引車輛到周邊風景區，解決溪頭停車空間不足問題。南投縣長許淑華多次會勘溪頭交通，決定試辦接駁措施，遊客車輛停放在鹿谷鄉茶葉文化館，可改搭免費接駁車到溪頭，不用擔心塞在車陣中。

許淑華說，新的交通改善措施自11月18日起，在假日試辦為期2個月，當溪頭園區停車場滿位時，執行交通攔截與分流措施，接駁轉乘路線以茶業文化館為起始站至溪頭園區，站點分別為茶業文化館、內湖國小站、溪頭第一停車場等3站，單程10公里。

許淑華說，配合接駁車計畫，茶業文化館開放停車空間，並在周末期間每日上午9時至下午17時45分設置公車接駁措施，以避免到溪頭車輛回堵或路邊違規停車造成縣道151線壅塞，並方便遊客就近進入茶業文化館或鹿谷市區親近茶文化之美，活絡在地產業增加旅遊新體驗。

這項計畫採用「中彰投苗聯合交通協控系統」，將溪頭園區停車狀況，透過e-Tag設備蒐集主要聯外道路資料，掌握溪頭園區旅客數與路段交通狀況，當溪頭園區發生交通壅塞或停車滿場時，則即時於交流道上交通資訊看板（CMS）顯示相關訊息，提前導引車流至茶業文化館轉乘接駁或改至竹山市區、鳳凰谷鳥園、小半天、紫南宮等鄰近景點，以均衡廊帶內旅客量。