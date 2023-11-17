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冷空氣發威東亞大降溫 彭啟明：注意今晚明晨極端低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
入秋以來首波大陸冷氣團南下，今天晚上到明天清晨會有極端低溫，預期台北市低溫13至14度、南部16至17度，是入秋以來最冷的時候。本報資料照片
入秋以來首波大陸冷氣團南下，今天晚上到明天清晨會有極端低溫，預期台北市低溫13至14度、南部16至17度，是入秋以來最冷的時候。本報資料照片

入秋以來首波大陸冷氣團南下，天氣風險公司總經理彭啟明今天下午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，昨天深夜轉為乾冷天氣，今天白天溫度顯著回溫。今天晚上到明天清晨會有極端低溫，預期台北市低溫13至14度、南部16至17度，是入秋以來最冷的時候。另外，今明兩天要注意境外空汙。

他說，明天天氣穩定，高溫比今天高1、2度。周日冷氣團減弱，是很舒適的溫度，但可能會有較強的輻射冷卻。周日白天開始回溫，下周四會有一波東北季風下來，但溫度沒有顯著下滑的跡象。

彭啟明表示，這波冷空氣從西北邊來，東亞溫度整個降下來，長江以北的氣溫個位數字；而台北市已經跌破20度以下，整個冷空氣大發威，韓國今天清晨溫度只有個位數，日本未來兩天氣溫也會顯著下滑。

彭啟明說，今天清晨台北市15.8度以下，到目前還沒到達冷氣團的標準。冷空氣降溫絕對值不是最重要的，降溫幅度大就會很有感覺。冷空氣一波波降溫，預期明天清晨、周日清晨雲量少一點，會有輻射冷卻，屆時會感受特別冷。

彭啟明表示，這幾天要注意境外的空氣汙染，整個西半部都有可能到達敏感族群不健康等級。至於近期是否有颱風生成，還要再觀察。

冷氣團 彭啟明

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