飛機上有小偷！熟睡中遭摸走行李艙內現金 竊賊糗吐贓款

出國旅行時，務必小心飛機上的自身財務安全！「喵爸喵媽玩轉地球」分享一名台灣旅客在搭乘飛往馬來西亞吉隆坡的巴澤航空（BATIK AIR），在機上遇到乘客小偷的情形。竊賊趁著旅客都在睡覺時行竊，在被發現後，最終竊賊在下機前將偷來的鈔票全數歸還。

「喵爸喵媽玩轉地球」在臉書分享一則台灣旅客近日在機上遇見小偷的實例。一名穿著灰色西裝外套的男子，先趁著隔壁座位的女子熟睡時，直接打開座位上方的行李艙，翻找對方包包內的現金。

爾後，台灣旅客的先生也發現有人疑似在動他的包包，但因為機上燈光太過昏暗，讓他們一時間也無法確認，該名男子到底是在找自己的東西還是在偷竊，待飛機停妥，旅客準備下機時，台灣旅客的先生檢查包包，才發現他的美金全數消失，接著坐在小偷旁邊的女子，也發現包包皮夾肉的現金也不翼而飛。

「喵爸喵媽玩轉地球」表示，在大家熟睡時有人發現男子一直起身翻找行李艙內的包包，便初步懷疑他是小偷，並當場要小偷還錢，該名灰西裝男子被眾人圍在下機隊伍中，便從口袋掏出偷走的錢，全數還給受害者，原PO表示，該名偷兒居然還能分辨哪一疊鈔票要歸還給哪個受害者。

原PO最後遺憾地表示，偷兒並未受到法律應有的制裁，因為在大馬出庭必須有3位以上的證人，該事件發生時能夠當證人的包括有負責處理該事件的空姐、協助錄影蒐證的乘客，及坐在小偷隔壁被偷錢的女子，但都因為不同原因而無法出庭或不願出庭追究，讓小偷最終免於刑責，逍遙法外。

不少網友見文皆表示，上機時會將財物放在隨身包包內，包括如廁或移動時也會隨身攜帶，平常不會選擇放至行李艙內，讓偷兒有機可趁，「重要的證件財務一定要放在自己的腳底下，放上方櫃子真的危險」。還有人覺得，這起事件太過輕放小偷了，「這是竊盜罪，不是還錢就可以解決的事」。