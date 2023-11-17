長庚獲「幸福企業」 程文俊：員工幸福才能提供最好照顧

創院47年的長庚醫院，繼數度蟬聯「Cheers」雜誌新世代最嚮往企業後，今年再榮獲「幸福企業–金獎」，超過百萬名網友票選，肯定長庚醫院不管在薪酬福利、關懷照護、人才培育和健康職場等各方面表現。獲知得獎的消息，也讓長庚醫院員工感到與有榮焉。

一位長庚護理師表示，從學生時期就在長庚醫院實習，畢業後成為正式員工，因為長庚提供完善的職涯發展地圖和不錯的薪資待遇，打造個穩定、安全且不斷學習成長的工作環境，在這裡感到自己的價值和專業技能得到充分的重視，並有機會斷提升。

也有長庚醫院員工說，在這裡他們不僅找到了一份工作，還找到了生命中的另一半，一同走向婚姻和生子的幸福旅程，他們選擇住在長庚醫院提供的醫護社區，他們的小孩也能就近就讀附近的長庚幼兒園，多元的福利措施，讓他們的家庭成為長庚這個大家庭的一部分，共同經歷生命中的重要時刻。

2023年「幸福企業票選」由1111人力銀行舉辦，昨天舉行頒獎典禮，長庚醫療財團法人從三千家企業脫穎而出，獲得生技醫療類幸福企業金獎殊榮，長庚決策委員會主委程文俊代表領獎。

程文俊表示，長庚醫院在王瑞慧董事長的帶領下，秉持人本濟世的精神提供更優質的醫療服務，並培育更多優秀的醫療人才，同時也在生活的每個面向用心為員工創造真正的幸福。他表示，工作幾乎占據了人一生三分之一的時間，工作不僅只是經濟的回報，也應感到價值、尊重和幸福。我們堅信，幸福的員工才能為患者提供最好的照顧。