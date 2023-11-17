台灣好鄰居公布「台灣兒童友善企業調查」 台積電排100名之外

台灣好鄰居協會今公布「台灣兒童友善企業調查報告」指出，雖然多數企業認同家庭友善職場的重要性，但在兒童權利政策、供應商要求、青少年工作保障、對SDGs兒童權利目標4面向仍有待加強。前5%、獲得A+評鑑的企業總共18家，而有「護國神山」之稱的科技業龍頭台積電僅獲B+，排名在100名之外。

台灣好鄰居協會秘書長楊國正說，兒童友善企業的定義是將兒童視為重要利害關係人、尊重與支持對兒童權利負有責任、也願意遵循聯合國「兒童權利與商業原則」，並將兒童權利融入企業的核心經營策略下，強化永續經營的企業。在生育率全球最低的台灣，企業更有有責任提供員工安心生育、養育子女的友善政策，並思考其產品對兒少的影響。

台灣好鄰居協會依2020年334份台灣上市公司社會企業責任報告書進行評比。調查指出，我國企業在家庭友善職場政策上，較多著重在協助家長與照顧者安心育兒，但在兒童權利議題上表現仍有改善空間。

台灣好鄰居協會營運長張心蕙表示，儘管有企業已制定人權政策，卻少關注兒童權利，334份報告中，兒童權利僅被提及5次，且只有天仁茶業在人權政策中明確表示關注兒童權利;大部分企業在母性保護、哺乳及育兒支持等友善家庭措施雖有實質對應行動，卻未提供多樣化的政策，來滿足不同身份的員工需求。

張心蕙說，雖然有55％的企業要求供應商簽署行為準則承諾書，但僅25%企業在供應商行為準則中禁用童工，高達88%的企業未特別提及對青少年工作者的保護。此外，儘管68.6%的企業對SDGs表示關注，但僅4%企業對SDGs中與兒童權利相關的9大目標提出策略。

進一步觀察產業別，兒童權利議題上表現較佳的前三類分別是金融保險、電子零件、電腦周邊業，有較大改善空間的產業則為營造建材、觀光與鋼鐵業。

台灣好鄰居協會呼籲，電信業者作為網路服務提供者，除了提出兒童保護政策的承諾，對於保護兒少在使用網路服務時的安全同樣負有責任，特別呼籲電信業者應積極制定兒童保護政策。由於廣告洨肖也是接觸兒少的重要管道之一，食品業急百貨貿易業在數位行銷上，也應確保不對兒少使用行為定向廣告、神經行銷以及資料蒐集等行銷方式。

評鑑結果在前5%，獲得A+的企業總共有18家，包括台達電、第一金、中橡、聯電、微星、長興、緯創、新光金、華通、統一超、光寶、華航、緯穎、仁寶、玉山金、永豐金、佳世達及愛之味；至於科技業龍頭台積電，僅獲B+，排名100名之外。