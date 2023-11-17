台灣觀光高峰論壇登場 陳建仁勉：台灣品牌愈擦愈亮

疫後國境開放滿一周年，面對觀光業逐漸復甦，交通部觀光署今舉辦2023台灣觀光高峰論壇《用心在地∞榮耀台灣》，邀請產官學界共同響應，交通部長王國材致詞表示，台灣觀光現在是起飛時刻，今天論壇的共識決議都會納入施政參考；行政院長陳建仁出席也說，台灣觀光有很大潛力，政府會繼續顧好品質，將台灣品牌愈擦愈亮。

2023台灣觀光高峰論壇今於集思交通部會議中心舉行，面對疫後旅遊需求增加、旅遊型態、行銷及商業模式轉變，邀請各界共同交流觀光永續發展，並邀請KKday全球營運長劉惟珺、雄獅集團董事總經理黃信川、高雄餐飲大學校長陳敦基、桃園航勤公司董事長林祥生等產官學界代表輪流短講。

陳建仁指出，後疫情時代各國都在振興觀光產業，美國雜誌公布旅客票選最愛旅遊目的地，台灣獲得最喜歡冒險旅遊目的地，來造訪多數是體驗自然、戶外活動、體驗人情味及享用道地美食。目前觀光業穩定復甦中，預計12月中能達到600萬人次國際觀光客，也期待明年1200萬人次目標。

陳建仁也說，觀光署升格責任更重大，觀光活動要中央地方各部會一起努力才能完成，包括落實永續發展綠色旅遊、加強旅遊環境升級工作、打造國際級魅力景點等，台灣有山有海、有生物多樣性，還有台灣人民勤勞善良好客，讓台灣觀光有很大潛力，政府會繼續顧好品質跟管控，將台灣品牌愈擦愈亮。

王國材表示，過去3年疫情為觀光業帶來很多影響，感謝觀光業展現韌性潛力，疫後也做了很多改變 ，現在走上復甦之路，是疫後觀光關鍵時刻，這次把產官學界都找來、邀集三部二會參加，最重要還有地方耕耘，希望藉此論壇深化觀光產業，包括環境共生、文化傳承、地方體驗及數位優化等，讓觀光業轉型升級。