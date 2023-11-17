歡樂耶誕城限定！環狀線「雪粼列車」車廂飄雪花

「2023新北歡樂耶誕城」今晚登場，新北捷運公司今年首推耶誕城限定，環狀線主題列車「雪粼列車」，將原車廂設計黃白相間的色塊，轉化為從風雪中飄落的白雪，車內以金色、白雪、暖黃色打造耶誕節氛圍。新北捷公司表示，截至10月底環狀線的平均每日運量已超過6萬人次，較去年日均運量4萬人，成長超過40%以上。

新北捷運公司表示，雪粼列車運用原先的公共藝術塗裝列車，車輛編號114號，將原設計中黃白相間的色塊，轉化為從風雪中飄落的白雪，車內以金色、白雪、暖黃色的氛圍打造，有別一般耶誕紅綠元素，以純色系表現出溫暖跟溫馨的乘車空間，車窗上及地板上更貼滿白色及金色的雪花窗貼設計，就像車廂下白雪一樣。

新北捷運公司表示，今晚耶誕城開城後，晚間6點42分從新北產業園區站發車，由於活動周邊停車場實施管制，呼籲民眾多利用環狀線等大眾運輸，不但能輕鬆前往耶誕城會場，更有機會搭乘到首次期間限定推出的耶誕城主題列車，此主題列車將於耶誕城期間依照固定班次營運。