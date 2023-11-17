快訊

短裙女子過馬路「望錯方向」下秒被車撞到起飛片瘋傳 網友認出事地在這

台開新天堂樂園售花蓮最高價 慧洋藍俊昇為何砸19億標下

賴蕭配起手式由後山開始 花東將掀起蕭美琴旋風？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歡樂耶誕城限定！環狀線「雪粼列車」車廂飄雪花

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
雪粼列車運用原先的公共藝術塗裝列車，車輛編號114號，將原設計中黃白相間的色塊，轉化為從風雪中飄落的白雪，車內以金色、白雪、暖黃色的氛圍打造，有別一般耶誕紅綠元素。圖／新北捷運公司提供
雪粼列車運用原先的公共藝術塗裝列車，車輛編號114號，將原設計中黃白相間的色塊，轉化為從風雪中飄落的白雪，車內以金色、白雪、暖黃色的氛圍打造，有別一般耶誕紅綠元素。圖／新北捷運公司提供

「2023新北歡樂耶誕城」今晚登場，新北捷運公司今年首推耶誕城限定，環狀線主題列車「雪粼列車」，將原車廂設計黃白相間的色塊，轉化為從風雪中飄落的白雪，車內以金色、白雪、暖黃色打造耶誕節氛圍。新北捷公司表示，截至10月底環狀線的平均每日運量已超過6萬人次，較去年日均運量4萬人，成長超過40%以上。

新北捷運公司表示，雪粼列車運用原先的公共藝術塗裝列車，車輛編號114號，將原設計中黃白相間的色塊，轉化為從風雪中飄落的白雪，車內以金色、白雪、暖黃色的氛圍打造，有別一般耶誕紅綠元素，以純色系表現出溫暖跟溫馨的乘車空間，車窗上及地板上更貼滿白色及金色的雪花窗貼設計，就像車廂下白雪一樣。

新北捷運公司表示，今晚耶誕城開城後，晚間6點42分從新北產業園區站發車，由於活動周邊停車場實施管制，呼籲民眾多利用環狀線等大眾運輸，不但能輕鬆前往耶誕城會場，更有機會搭乘到首次期間限定推出的耶誕城主題列車，此主題列車將於耶誕城期間依照固定班次營運。

新北捷運公司表示，希望將環狀線捷運重塑成為一個移動的美學載體，為所有的乘客帶來不同的捷運列車運行觀感，截至今年10月底環狀線的平均每日運量已超過6萬人次，較去年日均運量4萬人成長超過40%以上，其中板橋站每日進出超過1萬人次為最高。

車內以金色、白雪、暖黃色的氛圍打造，有別一般耶誕紅綠元素。圖／新北捷運公司提供
車內以金色、白雪、暖黃色的氛圍打造，有別一般耶誕紅綠元素。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司表示，希望將環狀線捷運重塑成為一個移動的美學載體，為所有的乘客帶來不同的捷運列車運行觀感。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司表示，希望將環狀線捷運重塑成為一個移動的美學載體，為所有的乘客帶來不同的捷運列車運行觀感。圖／新北捷運公司提供
雪粼列車以純色系表現出溫暖跟溫馨的乘車空間，車窗上及地板上更貼滿白色及金色的雪花窗貼設計。圖／新北捷運公司提供
雪粼列車以純色系表現出溫暖跟溫馨的乘車空間，車窗上及地板上更貼滿白色及金色的雪花窗貼設計。圖／新北捷運公司提供

新北 捷運

延伸閱讀

新北耶誕城為何非要辦在板橋？ 眾人曝1關鍵：其他地方誰想去

中正橋台北往新北全面改道新橋　18日中午起將採2階段通行！

2023新北歡樂耶誕城 絕美光廊搶先看 ！

耶誕跨年一次搞定！珠寶盒X五方食藏 甜點烤雞全備齊

相關新聞

港驗福源花生醬黃麴毒素超標 竹市衛生局最新檢驗出爐

近日香港消費者委員會報告指新竹知名品牌「福源花生醬」，驗出含有黃曲霉毒素（黃麴毒素）超標，不少民眾憂心食安問題。業者昨天...

赴陸團客上限每天2千人？ 王國材提疫前數據：看需求調整

交通部日前宣布明年3月解除赴陸禁團令，陸委會事後卻稱，初期以每日2000人為限，引發旅行業界反彈。交通部長王國材今受訪再...

天價不再！ 平地產區陸續加入供應 高麗菜價逐漸回穩

高麗菜價回穩，日前因為颱風侵襲，產地受災、交通受阻，高麗菜量少價揚，都會區傳統市場裡一台斤飆到75元、一顆高麗菜秤起來要...

才11月氣象署發布低溫特報！5縣市寒冷亮黃燈 粉專：少見

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明天上午局部地區...

冷氣團發威至少冷到周日！ 氣象署：明後天清晨新北5縣市探10度低溫

今年入秋首波大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署技正羅雅尹說，這波冷空氣水氣比較少，屬於乾冷的天氣型態，早晚的氣溫會比較低。預...

33萬名女性照顧離職 勞部：3個月內提解方

立委洪申翰昨在立院質詢時指出，去年約卅三萬名女性因顧老、顧小，退出勞動市場，要求勞動部三個月內提出政策方案；民團則倡議應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。