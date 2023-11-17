赴陸團客上限每天2千人？ 王國材提疫前數據：看需求調整

交通部日前宣布明年3月解除赴陸禁團令，陸委會事後卻稱，初期以每日2000人為限，引發旅行業界反彈。交通部長王國材今受訪再說明，疫情前2019年尾端，當時一天也是只有約2000人赴陸，最重要是看有沒有需求，如果真的超過2000人會再調整，但也可能量沒這麼多。

王國材指出，陸委會8月的方案有提到限額2000人，初步還是請旅行業者趕快準備、不要操心，會在數量上做調整。最重要是看有沒有需求，如果最後他們提出來都不到2000人，會按照需求酌予調整。兩岸觀光開放從明年3月開始，這次經過行政院確定，就往這邊走。

王國材表示，兩邊健康永續交往，希望我們的人去，他們也趕快過來，呼籲大陸應該讓人民到台灣來看一看。現在就朝這個目標準備，因為準備工作很多，包括導遊領隊都要找回來，國內及大陸接地社合作、過去的人脈像旅宿餐飲合作關係也要找回來，明年3月會視狀況調整。

王國材也說，事實上有個數據顯示，疫情前2019年尾端，當時一天也是2000人（赴陸），陸委會有這樣的想法予以尊重，但也會看業者的量，如果真的超過2千會再調整，但也可能量沒這麼多。

他表示，2019年未限制赴陸人數，但大陸到台灣有限制每日5000人，因為當時陸客在台發生很多狀況，必須做管理，像是有一條龍方式、低價團方式，所以這個準備期間也會針對進來的部份，把相關管理辦法、國內接地觀光產業集結起來，期待釋出這麼大善意，希望對岸能看到。

針對兩岸航點部分，他說，兩岸航點是順其自然，有需求才有航點，不覺得這是政治問題，是需求問題、航空公司營運問題。若有需求，民航局也不會特別擋，這會隨著兩岸觀光雙向往來陸續恢復，主要在於兩邊交流是否密切，不是政治問題，客輪也一樣，沒開放就沒人搭。