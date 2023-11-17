冷氣團發威至少冷到周日！ 氣象署：明後天清晨新北5縣市探10度低溫

今年入秋首波大陸冷氣團影響台灣，中央氣象署技正羅雅尹說，這波冷空氣水氣比較少，屬於乾冷的天氣型態，早晚的氣溫會比較低。預計周日白天冷空氣減弱了，各地氣溫會逐漸回升。

羅雅尹表示，昨天鋒面已經通過台灣地區，隨著冷空氣南下，迎風面的東半部地區今天可能雲量還是多一點，東南部會有零星降雨。至於西半部地區會逐漸轉為多雲到晴的天氣。

溫度方面，羅雅尹說，昨晚到今天清晨各地氣溫逐漸下降，普遍低溫16至18度左右，尤其北部比較空曠的地方出現14度左右低溫。預計降溫的情況明天清晨、周日清晨會更低一些。這波冷空氣影響期間，預計明天和周日清晨，中部以北、宜蘭、花蓮、金門、馬祖最低溫12至14度左右；南部、東南部預估15至16度左右。

氣象署已針對苗栗以北、宜蘭地區今晚到明天上午發布低溫特報，局部地區會有10度以下低溫出現機率。受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明天上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。

羅雅尹表示，北部、東北部可能一整天都是涼涼冷冷的天氣型態，中部、南部白天氣溫會比較回升、日夜溫差比較大。預計周日白天冷空氣減弱，各地白天氣溫回升，要注意早、晚氣溫比較低，日夜溫差比較大。