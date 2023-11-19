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秋季轉冷怎麼補？秋季食補就靠這八大食材！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
秋季轉冷怎麼補？秋季食補就靠這八大食材！ 圖片來源/unsplash
秋季轉冷怎麼補？秋季食補就靠這八大食材！ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「秋季食補」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的秋季進補食材排行。

隨著秋天的來臨，氣溫也隨著時間逐漸下降，在這樣涼涼的天裡，許多人想透過各種食材強化身體機能，抵禦天氣轉涼帶來的問題，因此我們就針對「秋季食補」相關話題進行觀測，一起來看看網友最愛的秋季進補食材有哪些！

銀杏種子「白果」能化痰止咳 「蘋果」潤肺生津幫助減緩秋季乾癢問題

▲ 網友熱議TOP8秋季進補食材 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8秋季進補食材 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「秋季食補」相關話題的討論，發現「銀杏」為受到最多熱議的秋季進補食材。銀杏能夠「補腦」的功效廣為人知，但其實能夠補腦的為「銀杏葉」，而銀杏的種子「銀杏果」（又稱白果）則有「化痰止咳、舒緩哮喘」的功效，因此每到乾燥的秋季，許多人身體就會出現「秋燥」情形，亦即身體出現缺水乾燥的現象，中醫師便推薦可食用「百合、川貝、白果、杏仁、麥冬、玉竹」等養陰潤燥的藥材。

同時，也有醫師提到若有久咳不癒的狀況，也可以「以白果、杏仁調養」，幫助補中益氣，加速身體復元。

而「蘋果」也是許多人議論的秋天必吃食材。許多人在秋天會出現皮膚缺水、乾癢的情形，此時便可以利用蘋果「潤肺生津」的功效，幫助人體補充水分，減緩秋季所發生的乾燥問題。就有中醫師指出此時可補充一些「滋陰湯水」，提到「蘋果梨子無花果豬骨湯」，當中包含蘋果及梨子等食材，能夠幫助「滋陰潤肺、健脾補腎」，是秋季養生的好料理。

此外，「南瓜」同樣是秋季必吃的食材。南瓜屬於「溫性瓜類」，適合脾胃虛寒的族群用以「消痰止咳」，也是相當適合秋季進補的食材。

你時常感覺身體虛弱、氣溫一下降就生病嗎？今年秋天不妨參考以上網友提到的各種進補食材，在涼爽的秋季裡吃些保養身體的健康食材，趁機保健身體機能，準備迎接新的一年吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞銀杏景點」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/01-2023/11/05，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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