以一期一會的心情 與台東來場永續的相遇...盤點年輕人愛上台東的3大原因

近年來「永續」成為重要議題，隨著環境保護意識抬頭，比起過往大家更加注重自然生態，也有越來越多人開始透過環保用品落實友善環境。在這樣的風氣下，重視環境與心靈契合的「慢活」哲學也漸漸受到大眾歡迎，沉澱內心的同時，也能達到生命與自然的永續。以「慢生活」聞名的台東，便以各種與自然共融的永續精神，創造出和諧的生活方式與態度，讓大家因而愛上這個地方。

永續溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「永續」近一年的熱門關鍵字，包含了「永續經營」、「淨零」、「低碳」、「減碳」、「社會責任」等，這些都成為了時下趨勢。這樣的風氣不僅蔓延到日常中，也走入城市和鄉鎮，除了悠慢的日常，結合時下科技，用節能低碳的方式打造出更方便、零廢棄的生活，這點也深深吸引著許多人，讓「東漂」成為近幾年的熱門趨勢。許多年輕人都選擇放下都市的繁華，來到台東感受美好的小日子，究境這裡對於外縣市的年輕人而言有著什麼樣的魅力呢？一起來看看吧！

▲「永續」近一年熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

亮點一：一期一會的深入體驗 東漂的種子萌芽

台東以人本角度規劃的「部落食尚」，特選在地特色店家，經由飲食讓人品味原住民文化；帶人親身走進部落的「部落工作假期」，透過短期的住宿深入體驗當地慢生活。台東的在地特色食材，以及獨有的部落文化，領人走入「慢」的生活態度，在時光的醞釀和堆疊之間，領悟低碳慢活的真諦。

▲臺東縣「部落食尚」透過飲食推廣部落文化。

image source: FB／台東部落食尚

無光害的台東「最美星空」，以美麗星光創造出獨有的夜間觀光模式，乾淨澄澈的夜空帶給人難以言喻的震撼及感動。以「慢經濟」、「漫生活」的特色，發展低碳旅遊計畫，不只有助實現淨零目標，也能夠在現代快節奏的生活步調中，找到慢活的心靈療癒，讓「永續」持續在台東的夜空中閃耀星光。透過這類短期但深入的活動，能夠以一期一會的形式，帶人領略台東的永續慢活，並種下東漂的種子，讓人萌生在此生活的念頭。

▲台東「最美星空」以無光害的夜空推廣低碳深度旅遊。

image source: FB／台東最美星空

亮點二：持之以恆的人文環境教育 傳承美好永續生活

濃濃的人文情懷，也是台東的迷人之處。重視地方特有的歷史文化，台東縣推出各項結合環境營造的藝文推廣活動，如「南迴藝術季」在當中融入環境教育的精神，結合在地素材進行環保創作；「台東藝穗節」則以山海自然和人文地景為舞台，以藝文表演形式創造對話，道出深刻的在地故事。這些一期一會的藝術創作與行動，帶出地方的獨特魅力，更讓遊客在關懷人文的同時也看見永續。

除了藝文層面，日常的環境教育更喚醒大家對自然議題的重視。自2016年成立的台東縣環境教育中心，透過「廢棄物源中心」和「永續方舟館」，讓人能更關心廢棄物處理、資源回收、垃圾減量與分類、全民綠生活、環境永續等議題。在生活、文教方面融入永續理念，使得文化、環境都得以長久經營，並且深入到生活中，成為不斷延續的日常。





亮點三：與時俱進的最新科技 打造低碳便利日常

在「慢」的生活中，台東也以科技的「快」，讓永續更融入日常生活。以TTPush進行虛實整合，透過虛擬點數金幣的發放，鼓勵民眾進行廢電池回收，所獲得的點數金幣，將可以進行消費折抵、禮品兌換。此外，透過TTPush推廣活動資訊，也能夠取代傳統文宣品，減少不必要的浪費。

與TTPush合作的兩座「智慧電池回收機」，讓民眾更加踴躍進行廢電池回收，創下驚人的回收量。除此之外，與TTPush合作的TCar行動智能車，也是行動廢電池回收站之一，更能夠深入偏鄉進行資訊傳播與推廣，讓民眾能迅速接收最新資訊、推廣各項活動，同時也提供特約商店產品運送、偏鄉公車站牌與到站時刻資訊，讓「綠色旅遊」更加便利。實踐永續理念的回饋地方，帶動當地發展之餘，更落實了ESG社會責任。融入科技，在慢活與永續精神中兼顧生活的便利性，也讓台東成為一個更宜居、更吸引人的城市。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月17日至2023年10月16日。