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記得穿保暖！大陸冷氣團持續南下 今晚至明晨還會更冷
今年入秋首波大陸冷氣團報到，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，冷氣團持續南下中，各地強風陣陣，一早起來就涼涼冷冷的，南部也降到20度以下了。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天夜晚至明天清晨是這波冷空氣最明顯時刻，低溫下探11至13度。平原空曠、內陸近山區有機會更低，要多加保暖、禦寒。
中央氣象署表示，今天北台灣及東部整天偏冷，其他地區早晚偏冷，日夜溫差大。清晨低溫在中部以北、宜蘭大約15、16度，其他地區約18、19度，沿海或空曠地區低溫會再低1、2度左右。白天陽光露臉，北台灣高溫約17至19度，其他地區約21至24度，高屏部份地區也可達26度左右。
天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，進入這個冬季前首波的大陸冷氣團，雖然是乾冷，感受上就沒有那麼嚴重，冷的時間比較短，集中在夜晚清晨，還是要留意溫度的變化，最近感冒的人非常多，務必小心身體健康。
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