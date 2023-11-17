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接近強烈冷氣團！ 賈新興曝「這波最冷時間點」 探10度以下低溫

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
受偏乾且接近強烈大陸冷氣團影響，今天至下周三各地為晴到多雲的天氣，早晚亦較涼冷，西半部日夜溫差大。本報資料照片
受偏乾且接近強烈大陸冷氣團影響，今天至下周三各地為晴到多雲的天氣，早晚亦較涼冷，西半部日夜溫差大。本報資料照片

務必做好保暖工作。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，受冷空氣及輻射冷卻效應影響，預估最低溫出現在今天深夜至明天清晨，明天深夜至周日清晨北部沿海空曠區及谷地，最低溫度接近10度或10度以下的低溫，台北站預估最低溫約12度至13度。

賈新興表示，受偏乾且接近強烈大陸冷氣團影響，今天至下周三各地為晴到多雲的天氣，早晚亦較涼冷，西半部日夜溫差大。其中，下周一至下周四宜花東水氣略偏多， 有零星短暫毛毛雨。

賈新興說，下周五東北季風增強，桃園以北的山區、基隆至東北角及宜花轉有零星短暫雨。下周六東北角、新北東側及宜蘭有零星短暫雨，26日北海岸、基隆、東北角、新北東側及宜花有零星短暫雨。展期資料顯示，12月中旬起至月底北部降雨有略偏多的機率，花東降雨則偏少。

低溫 賈新興 基隆

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