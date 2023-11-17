留意極端低溫！首波冷氣團挾乾冷空氣 北部高溫只1字頭

鋒面已經遠離台灣，開始受到今年入秋首破大陸冷氣團帶來的乾冷空氣影響，今天各地天氣都明顯轉好，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，除了花東地區以外，其他地區降雨已停止，僅有局部地區雲量仍稍多，預估白天期間水氣會再持續減少，各地都會轉為晴時多雲天氣。

氣溫方面，相較過去幾天已經明顯下滑，歐宗學說，昨晚至今晨全台最低溫出現在桃園楊梅只有13.7度，中南部郊區低溫也大多只有15-18度。預估白天期間因為天氣轉好，氣溫有明顯的回升趨勢，但北部受到冷空氣影響比較明顯，高溫仍只有18-19度，中南部23-25度，高屏可達26-27度，花東雲量稍多，也只有20-22度。

夜間到明晨持續穩定晴朗天氣，歐宗學說，可能有明顯的輻射冷卻帶來進一步的降溫，中北部市區低溫下探13度，南部約16-17度，各地空曠郊區可能有10-12度的極端低溫出現，晚歸或是早起出門務必要穿著保暖。

歐宗學表示，明天天氣仍晴朗穩定，白天高溫預估跟今天差不多或是再稍高1度左右。夜間到周日清晨仍然有極端低溫機會、與明天清晨相似，整體來說仍是北部較涼冷，中南部日夜溫差大。

他說，周日白天起冷氣團減弱，天氣仍持續晴朗穩定，白天高溫有明顯的回升，北部可達22-23度，中南部25-27度，花東23-25度，日夜溫差會進一步擴大、可達10度以上。

在氣溫以外也要留意空氣品質，歐宗學表示，因為這波冷氣團性質偏乾，加上冷空氣南下的路徑短、偏向陸地，可能會挾帶境外汙染物移入，各地空氣品質都有轉差的趨勢，普遍都有機會達普通等級，今天汙染物濃度較高，北部地區不排除局部地區可能接近或達到敏感族群不健康等級，明後天才會逐漸緩和。

歐宗學說，後續至下周三大致都沒有明顯的天氣系統影響，水氣也都偏少，在東北至偏東風環境中，迎風面北海岸至東北角、東半部地區可能有局部稍多雲量及零星降雨機會，西半部地區預估仍是晴到多雲穩定天氣，持續有著較大的日夜溫差。

歐宗學表示，下一波天氣變化時間在下周四或下周五，東北季風再次南下，北部、東半部地區雲量增多並有局部短暫雨，預估中南部不受影響，持續晴到多雲穩定天氣。這波冷空氣相對較弱，預估以東北季風強度為主，實際天氣及氣溫變化時間與程度還有變動空間，需要再觀察幾天才會比較確定。