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桃園楊梅清晨13.7度！今起乾冷氣團襲台 入夜後下探10度低溫

入秋首波冷氣團挾境外空汙 周六日晨最冷下探12度低溫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
有感降溫，夜晨寒冷。圖／取自「報天氣-中央氣象署」臉書粉專
有感降溫，夜晨寒冷。圖／取自「報天氣-中央氣象署」臉書粉專

今年入秋首波冷氣團南下，中央氣象署說，這波冷空氣屬乾冷性質，因此各地皆為多雲到晴的好天氣，僅東南部有零星短暫雨。

氣象署表示，今天北台灣及東部整天偏冷，其他地區早晚偏冷，日夜溫差大。清晨低溫在中部以北、宜蘭大約15、16度，其他地區約18、19度，沿海或空曠地區低溫會再低1、2度左右。白天陽光露臉，北台灣高溫約17至19度，其他地區約21至24度，高屏部份地區也可達26度左右。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受大陸冷氣團南下影響，環境風場為偏北風，北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化。

竹苗以北位於迎風面，擴散條件普通，中南部位於下風處，汙染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部、宜蘭局部地區及離島短時間可能達橘色提醒等級。

氣象署表示，明天至周日清晨大陸冷氣團影響，天氣乾冷，各地為多雲到晴，僅東南部有零星短暫雨；周六及周日清晨是最冷的時候，中部以北及東北部低溫只有12、13度，其他地區約14、15度，若輻射冷卻夠強，氣溫不排除更低，氣象署有機會發布低溫特報，請預先做好保暖的工作。

氣象署說，白天即使太陽露臉，北台灣及東部還是偏冷，高溫不超過20度，其他地區則較為舒適，中南部日夜溫差最大可到10度以上。留意日夜溫度變化，適時調整穿著。

周日白天起冷氣團減弱，氣象署說，北台灣及東部天氣轉趨舒適，下周一至下周四氣溫逐步回升，各地日夜溫差仍偏大；這段期間水氣偏少，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

24日東北季風增強，25日、26日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今年入秋首波冷氣團南下，今天北台灣及東部整天偏冷，其他地區早晚偏冷，日夜溫差大。本報資料照片
今年入秋首波冷氣團南下，今天北台灣及東部整天偏冷，其他地區早晚偏冷，日夜溫差大。本報資料照片

冷氣團 氣象署

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