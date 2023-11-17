聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園13.7度 吳德榮：今起乾冷氣團襲台 入夜下探10度低溫
根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫出現在桃園市楊梅區茶改場測站13.7度，其次是新竹縣國三N085K測站的13.8度、新竹縣寶山測站13.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨各地區平地最低溫約在14至17度。
吳德榮說，今天至周日大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲。白天陽光下舒適、最高溫皆在20度以上，入夜輻射冷卻加成，迅速轉冷。今天北部11至20度、中部12至24度、南部14至28度、東部12至26度。今晚至明晨直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低氣溫將降至10度左右。
他表示，明天白天陽光下舒適，入夜至周日清晨仍很冷，再度觸及大陸冷氣團定義，部分平地的最低氣溫仍在10度左右，應注意保暖。
吳德榮表示，周日白天起至下周三乾冷的大陸氣團逐漸變性、減弱，各地仍晴朗，氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，早晚仍偏涼微冷。下周四另一波偏乾的東北季風南下，冷空氣也偏弱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言