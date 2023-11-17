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桃園楊梅清晨13.7度！今起乾冷氣團襲台 入夜後下探10度低溫

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桃園13.7度 吳德榮：今起乾冷氣團襲台 入夜下探10度低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今晚至明晨直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低氣溫將降至10度左右。本報資料照片
今晚至明晨直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低氣溫將降至10度左右。本報資料照片

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫出現在桃園市楊梅區茶改場測站13.7度，其次是新竹縣國三N085K測站的13.8度、新竹縣寶山測站13.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨各地區平地最低溫約在14至17度。

吳德榮說，今天至周日大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲。白天陽光下舒適、最高溫皆在20度以上，入夜輻射冷卻加成，迅速轉冷。今天北部11至20度、中部12至24度、南部14至28度、東部12至26度。今晚至明晨直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低氣溫將降至10度左右。

他表示，明天白天陽光下舒適，入夜至周日清晨仍很冷，再度觸及大陸冷氣團定義，部分平地的最低氣溫仍在10度左右，應注意保暖。

吳德榮表示，周日白天起至下周三乾冷的大陸氣團逐漸變性、減弱，各地仍晴朗，氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，早晚仍偏涼微冷。下周四另一波偏乾的東北季風南下，冷空氣也偏弱。

歐洲（ECMWF）模式，模擬周五20時（左圖）及下周日20時（右圖）地面氣壓及降水圖顯示，受大陸高壓影響，各地晴朗無雲。圖／「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）模式，模擬周五20時（左圖）及下周日20時（右圖）地面氣壓及降水圖顯示，受大陸高壓影響，各地晴朗無雲。圖／「三立準氣象.老大洩天機」專欄

冷氣團 吳德榮 新竹

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