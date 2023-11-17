桃園13.7度 吳德榮：今起乾冷氣團襲台 入夜下探10度低溫

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫出現在桃園市楊梅區茶改場測站13.7度，其次是新竹縣國三N085K測站的13.8度、新竹縣寶山測站13.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨各地區平地最低溫約在14至17度。

吳德榮說，今天至周日大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲。白天陽光下舒適、最高溫皆在20度以上，入夜輻射冷卻加成，迅速轉冷。今天北部11至20度、中部12至24度、南部14至28度、東部12至26度。今晚至明晨直接挑戰大陸冷氣團定義，部分沿海及平地的最低氣溫將降至10度左右。

他表示，明天白天陽光下舒適，入夜至周日清晨仍很冷，再度觸及大陸冷氣團定義，部分平地的最低氣溫仍在10度左右，應注意保暖。