十年耕耘打造多元創意平台 臺北文創獲兩屆文馨獎金獎

由文化部主辦的第16屆文馨獎昨日舉行頒獎典禮。臺北文創長期關注文化創意產業發展，挹注資源打造創意平台、深耕文創人才培育，並積極整合跨世代、跨領域的創意工作者，運用創新科技豐富文化藝術策展內涵，二度榮獲「常設獎：金獎」肯定。

「創意需要孵育的環境，人才需要發揮的舞台！」臺北文創總經理劉麗惠表示，從2013年營運開始，臺北文創便優先投入文化創意產業最核心的人才培育範疇、致力於發掘潛力新銳；並同時串聯跨領域、跨世代的頂尖設計師、創作者、及創意品牌共同策展，透過跨界激盪創新戶外展覽的內容和載體形式。

「再度獲得文馨獎肯定，是對我們最大的鼓勵。」她表示，臺北文創就像是一座苗圃，盡最大可能去承載流動的豐沛創意能量、悉心地培育，期待有朝一日匯聚成強大的靈光，向台灣、及全世界折射出遼闊斑爛的創意生機。

臺北文創是台灣第一宗文創BOT案，由台灣大哥大、富邦建設共同投資成立，今年五月邁入營運十周年的里程碑。在這第一個十年當中，臺北文創不但參與、見證了松山文創園區從閒置古蹟變身國際級文創基地的所有重要轉捩點，也協力帶動松山文創園區在2022年躍升成為Google全球十大熱搜文化景點之一。

2015年起，臺北文創首先開辦臺北文創天空創意節徵件，每屆甄選出優秀新銳作品，提供高額製作費、展覽場地、重量級業師諮詢指導、及行銷宣傳資源等，發掘有志於從事文創的新銳或素人從實作中出發。臺北文創天空創意節迄今已舉辦七屆，投入逾3千5百萬用於扶持新銳人才。

有別於天空創意節的實驗性，2016年開辦的臺北文創記憶中心，則以「跨界」視野實踐「越界」創意融合，每屆選擇一個和台灣生活記憶有關的主題，邀請不同文創領域的專業人士共同梳理文化脈絡，並將互動科技融入展出內容與空間設計，

此外，臺北文創2014年起與金馬影展、金馬創投會議攜手合作，連年提供優質場地舉辦影視提案工作坊、講座、論壇、選片指南等活動，更首開企業型基金會投入編劇人才培育的先例，於金馬創投會議成立「臺北文創劇作獎」。

文馨獎是文化部為表彰對台灣文化藝術維護、文創活動贊助、創意人才培育等有特殊貢獻之企業、團體或個人而成立的獎項，每兩年舉辦一次，以鼓勵各界用更多元、更具創意的方式，支持文化創意活動，激發更多美好可能。