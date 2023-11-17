健康你我他／超前部署治療 給我生活品質

退休前一年健康檢查做了胸部電腦斷層掃描，發現前縱膈腔有結節，經穿刺確診胸腺惡性腫瘤。國內這樣的病例不多，前往台北榮總尋求第二意見，看胸腔腫瘤科主任蔡俊明醫師門診。

蔡主任看了影像，知道病情的嚴重，聯絡放射科、胸腔外科的醫師，擬定治療方向，於是我就安心的在榮總接受治療。療效很好，當時從3B到現在恢復穩定的生活，已有13年之久。

蔡主任是國內知名的肺部腫瘤權威醫師，看診時他全神貫注地檢查影像，電腦斷層掃描、骨頭掃描、核磁共振，看病人的血液檢查數據，不遺漏任何蛛絲馬跡。他不見得叫得出病患名字，但對每個病人的病況非常熟稔。

我接受放射線治療及化學治療後，之後有2次轉移，分別是肺肋膜及肋骨，主任精準用藥，在骨頭浸潤有癌細胞時，常規放療及住院化療外，儘管病情已穩定，仍外加二年居家口服化療藥，這是主任的超前部署策略。

因此我近年能擁有穩定的狀況，享受退休生活，無病一身輕，去露營、爬山、旅遊、運動，無異於常人。心中充滿感恩，由於蔡主任仁心仁術，我才能多活這麼多年。

主任幫我治療及追蹤10多年，醫術好沒話說，他也懂得病人的心理，鼓勵我繼續治療，讓我不只活得長久，而且生活品質很好，是我此生的大貴人，非常感恩。