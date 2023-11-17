贊助藝文逾18億 文馨獎首頒文化永續發展獎 8單位獲獎

第16屆文馨獎頒獎典禮16日於華山文化創意產業園區舉行，本屆常設獎獲獎169案，特別獎獲獎34案，總贊助金額逾新台幣18億元。為呼應「企業促進文化發展」已納入我國永續發展（ESG）實踐範疇，本屆文馨獎新增「文化永續發展獎」，共有「泓德能源科技股份有限公司」等8單位獲獎。

文化部長史哲表示，文化部明年度預算在立法院教育及文化委員會獲委員大力支持初審通過，只略刪減50萬元，113年度公務預算共268億元，與今年相較成長32%，加計前瞻基礎建設計畫，總計預算達298億元。

本屆「評審團獎」由「台新金融控股股份有限公司」得獎，藉由財團法人台新銀行文化藝術基金會長期推動各項跨領域藝文創作、展演活動，舉辦「台新藝術獎」，至今20週年，持續探問台灣當代藝術的可能性及未來性，在台灣藝文發展上，具有重大意義與價值。

榮獲「年度創意獎」的「池上多力米股份有限公司」捐贈並出資改建閒置穀倉為池上藝術館、生活館，豐富池上的藝文生活；「台灣電力股份有限公司」回收再利用退役電力材料，重新研發設計成為生活小物。

首次頒發的「文化永續發展獎」報名踴躍，共有8個單位獲獎。「泓德能源科技股份有限公司」在3D行動電影車上安裝行動太陽能，透過陽光儲能播放電影，為全國各地學童傳遞能源知識及綠電共生、地方共榮理念；「鴻海精密工業股份有限公司」以量子科技為主軸，製作人性科幻影集，鼓勵青年創作拉近科技與影視的距離。

榮獲「長期贊助獎」的「財團法人新光三越文教基金會」、「中華電信股份有限公司」、「財團法人張榮發基金會」、「財團法人善立文教慈愛基金會」、「財團法人菁霖文化藝術基金會」，皆長期支持台灣藝文活動或團隊超過20年。