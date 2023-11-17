2023退休力論壇／預防肌少症 陳亮恭：重訓有助增肌

平均壽命延長，比想像中還要長的人生需要規畫與準備，聯合報連續4年請國人填寫「退休準備指標」，並進行退休力大調查，2023年調查結果將於12月公布。初步發現，國人雖了解運動對健康的重要，但進行阻抗性運動的比率一直未顯著提升，專家建議，應增強肌肉、骨骼力量，也可以透過手腦並用的運動，降低失智、失能風險。

重訓可在家做 免上健身房

關渡醫院院長陳亮恭。本報資料照片 關渡醫院院長陳亮恭即將於12月2日（周六）「以防萬一，活到100歲」2023退休力論壇中，解析最近退休力調查結果，並分享最新健康促進趨勢與新知。

分享之前，陳亮恭再次強調重訓運動的重要，他說，阻抗性運動也稱為重訓，可訓練肌肉與增強肌力，有助預防肌少症與衰弱症，建議大家重訓與有氧運動各半。不過，根據近年聯合報退休力大調查的結果，國人從事重訓的比率依然不高，可能大家一聽重訓就以為要上健身房，應設計在家裡就能進行的重訓運動，讓大家簡單就能執行。

TIGER肌力訓練 上下肢平衡

關渡醫院推動「台灣整合高齡照護研究（TIGER），內含強化（Training）、智慧（Intelligence）、連結（Gathering）、快樂（Enjoyment）、回春（Rejuvenation）。關渡學苑「TIGER」肌力訓練教師林儀雯指出，肌力若流失，將無法支撐身體重量，進而走路不穩，容易跌倒；透過重訓刺激肌肉，可增加肌肉量、增強肌力。

林儀雯提醒，重訓須重視全身協調，兼顧上半身和下半身。若只重視上半身，下肢將無法支撐身體重量，若只重視下半身，上半身虛弱恐影響肺活量，一定要平衡，才有助身體健康；重訓在家也能進行，根據活動設計，採取半蹲式方式、進行上肢和下肢負重運動。

另外，林儀雯指出，土風舞、太極拳等運動，在動身體的同時，需要記舞步、招式，身體運動的同時也動腦，促進大腦活動，訓練記憶力。但提醒打太極拳時，下蹲時注意膝蓋不要超過腳尖，以降低膝蓋負荷；經過訓練後，許多老人家增加肌力後，還可以跳有氧運動。

適當攝取油脂 多吃蛋白質

運動之外，飲食營養也須重視，特別是蛋白質攝取。林儀雯說，過去主張老人家飲食清淡，有人甚至一滴油都不吃，但這樣是不行的。

營養攝取均衡，才能增加肌肉，再配合肌力訓練，讓肌肉強壯，因此飲食、運動相輔相成。除了油脂要適當攝取，也要多吃蛋白質，尤其是魚肉、雞肉等，紅肉適量即可。

關渡學苑肌力訓練教師林儀雯。圖／林儀雯提供

負重運動 在家就可做

下肢負重運動（訓練大腿肌力）

1.身體站直、背靠牆，挺胸、雙腳與肩同寬

2.腹部內縮，身體貼緊牆壁慢慢下滑

3.膝蓋彎曲角度呈45度

4.維持約10秒，身體再慢慢站直，可視自己狀況增加秒數

一個循環可進行6次，若情況許可，

每3天增加一次，慢慢增加與練習。

上肢負重運動（訓練手臂肌力）

1.雙手拿著寶特瓶，寶特瓶內約裝一半的水

2.採取下蹲姿勢，同時訓練下肢

3.雙手同時擴胸，手臂慢慢張開與地板平行

4.可以拿著寶特瓶向上舉起或更換不同動作

伸展次數因人而異，寶特瓶可以加

水，增加重量。

注意事項：

1.運動前動動手指、腳趾，伸展身體，避免受傷

2.運動時可聽聽音樂，保持心情愉悅

動作設計／關渡學苑肌力訓練教師林儀雯

整理／沈能元

「以防萬一 活到100歲」 2023退休力論壇

百歲世代來臨，長壽是現在進行式，每個人都要「以防萬一」活到100歲。聯合報將於12月2日（周六）舉辦「以防萬一，活到100歲」退休力論壇，關渡醫院院長陳亮恭將分享最新健康促進趨勢與新知。

論壇同時邀請政大金融科技研究中心主任王儷玲、神經醫學權威劉秀枝、精神科醫師朱仲翔、奧運國手陳怡安、樂活大叔施昇輝、林口長庚護理師譚敦慈等專家，分享最新退休準備趨勢，現場還有博覽會，提供「一日退休練習生」體驗，歡迎揪團報名參加。

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時間：12月2日(六)9時30分至16時30分

地點：中油大樓國光廳 (台北市松仁路3號)

票價：499元（憑票券即享千元好禮）

洽詢：02-8692-5588轉5616、2070