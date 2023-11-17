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臺北文創 再奪文馨獎金獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
臺北文創榮獲第十六屆文馨獎金獎，由劉麗惠總經理（右）代表受獎。左為文化部部長史哲。圖／臺北文創提供
臺北文創榮獲第十六屆文馨獎金獎，由劉麗惠總經理（右）代表受獎。左為文化部部長史哲。圖／臺北文創提供

由文化部主辦的第十六屆文馨獎昨舉行頒獎典禮。臺北文創長期關注文化創意產業發展，挹注資源打造創意平台、深耕文創人才培育，積極整合跨世代、跨領域的創意工作者，運用創新科技豐富文化藝術策展內涵，二度榮獲「常設獎：金獎」肯定。

「創意需要孵育的環境，人才需要發揮的舞台」，臺北文創總經理劉麗惠表示，從二○一三年營運開始，臺北文創便優先投入文化創意產業最核心的人才培育範疇、致力於發掘潛力新銳，串聯跨領域、跨世代的頂尖設計師、創作者及創意品牌共同策展，跨界激盪創新戶外展覽內容和載體形式。

「再度獲得文馨獎肯定，是對我們最大的鼓勵。」劉麗惠說，臺北文創就像是一座苗圃，盡最大可能去承載流動的豐沛創意能量、悉心地培育，期待有朝一日匯聚成強大的靈光，向台灣及全世界折射出遼闊斑爛的創意生機。

臺北文創是台灣第一宗文創ＢＯＴ案，由台灣大哥大、富邦建設共同投資成立，今年五月邁入營運十周年的里程碑。臺北文創天空創意節迄今已舉辦七屆，投入逾三千五百萬元扶持新銳人才。更於二○一四年起與金馬影展、金馬創投會議合作，提供優質場地舉辦影視提案工作坊、講座、論壇等活動，更首開企業型基金會投入編劇人才培育的先例，於金馬創投會議成立「臺北文創劇作獎」。

文創 創投

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