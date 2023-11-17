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33萬名女性照顧離職 勞部：3個月內提解方

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
立委洪申翰今在立院質詢勞動部長許銘春女性照顧離職議題。記者葉冠妤/攝影
立委洪申翰今在立院質詢勞動部長許銘春女性照顧離職議題。記者葉冠妤/攝影

立委洪申翰昨在立院質詢時指出，去年約卅三萬名女性因顧老、顧小，退出勞動市場，要求勞動部三個月內提出政策方案；民團則倡議應新增「親職假」及親職假津貼。

實際上，民間團體訴求育嬰假制度改革、建立長照安排假多時，不過洪申翰批評，勞動部這幾年幾乎原地踏步，據主計總處推估，因照顧未滿十二歲小孩、六十五歲以上長輩而退出勞動市場的女性高達卅三萬人，台灣社會不該一邊想辦法引進移工，一邊忽視卅三萬名成熟勞動力無法重返職場的問題。

洪申翰說，勞動部應至少拿出因應方案，若其他相關部會不配合，再由行政院協調。

勞動部長許銘春坦承，此議題涉及國家整體政策規畫，近年進展確實有限，承諾將於三個月內提出勞動部的政策方向。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，台灣職場請假制度過於僵化，民團倡議新增「親職假」及親職假津貼，除使用期間延長至小孩八歲，請領單位也可採「小時」或「日」請領。家庭照顧假也應比照軍公教有給薪，從現行七天延長至十四天；長照安排假部分，前卅天可連續請假、並請領八成薪，後續一五○天可彈性調配運用，特休假也應增加。

勞動部 長照 職場

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