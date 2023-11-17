環團：公廁樣本數不足 才拉高評鑑分

環境部環管署今年開放民眾參與公廁評鑑，滿分五分，平均分數高達四點九一分，引發熱議。看守台灣協會秘書長謝和霖質疑，參與評鑑的樣本數不足才拉高評鑑分數，並提到多數公廁都有管線老舊問題，建議政府除積極修繕外，也要加強宣導衛教觀念。

謝和霖表示，有些廁所因管線老舊，管理單位會貼出「勿將衛生紙丟馬桶」標示，要求民眾把衛生紙丟至垃圾桶，但卻可能因此出現垃圾爆量、環境髒亂等問題。

謝和霖表示，現行販售的衛生紙其實都可以溶於水中，但民眾、清洗單位，甚至恐怕連廠商都分不清楚到底哪種衛生紙可丟馬桶，政府除需協助各地方政府改善管線老舊問題外，也要加強宣導，告知民眾衛生紙可以丟馬桶、常在廁所外販售的面紙，以及宣稱可丟馬桶的濕式衛生紙，都不能丟馬桶。

綠色和平指出，台灣要找到乾淨的廁所不難，如何維護才是重點，其中健全的汙水處理系統及使用者公德心很重要，若沒有妥善處理排泄物，讓排水管線和化糞池系統外洩，恐散播致命疾病及慢性疾病，甚至還會汙染水資源，呼籲維護單位應針對老舊水管及汙水管進行修繕、定期清空化糞池並報告汙泥傾倒情況，也提醒民眾勿將廚餘、油品、藥品及化學用品倒入馬桶。