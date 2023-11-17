3項爭議 公廁評鑑拿高分惹議

環境部昨公布民眾公廁評比結果，滿分五分，平均分數高達四點九一分，其中又以高鐵、加油站廁所最滿意，台鐵、超市、宗教等場域分數則較低。不過儘管有近百分之九十六參與評鑑民眾給滿分，但進一步了解卻發現，受評鑑的廁所幾乎都是特優級，且若未給滿分，還須敘明理由，恐讓民眾為省了麻煩，乾脆直接給五分。

環境部公廁評鑑 製表／胡瑞玲 以往公廁評鑑是各縣市環保局自行進行，環管署今年則開放民眾參與評鑑，自七月十五日至九月十五日舉辦公廁評鑑活動，有效評鑑一萬二四○五筆，共評鑑一六八三座公廁，九成五受評鑑公廁獲五分滿分。

評比結果，民眾最滿意高鐵廁所，獲得五分，加油站及公有市場得到四點九八、四點九六分；而台鐵、超市及宗教場域廁所分數較低，最讓人搖頭。

環管署長顏旭明表示，除讓民眾評分，也設置民眾通報機制，通報內容有百分之五十九點六反應「清潔管理」，包含異味、地面髒汙等，其次為「耗材備品」占百分之廿七點八，硬體設施占百分之十二點六。顏旭明強調，在中央地方努力下，已成功翻轉民眾對公廁「髒、濕、臭」印象，硬體問題則會持續協助改善。

但進一步分析評鑑分數發現，民眾評鑑的一六八三座公廁，有一六二六座為特優級，且曾參與評鑑民眾指出，未給滿分還需要敘明理由，不寫就無法送出評鑑表單，為省麻煩乾脆給五分；另有人表示，環境不佳的公廁完全不敢靠近，曾硬著頭皮如廁，上完就奪門而出，根本不會想多停留評分。

實際上，民眾除了對公廁「很有感」外，親子廁所設計也屢遭詬病。台中市議員吳佩芸表示，台中南屯豐富公園和豐樂雕塑公園的親子廁所設在女廁，未獨立設置，不符法規及性平觀念等，近期有父親反應，小孩要如廁時，僅女廁設有兒童馬桶、尿布台，相當不便。批評市府立意良善，卻忽略帶孩子如廁並非單一性別家長責任，要求市府改善。

台中市建設局長陳大田表示，台中目前有卅一處親子廁所，會盤點需改善部分，未來也會依此原則新建。