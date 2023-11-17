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癌症新藥基金／點值恐更稀釋 醫：設基金才長久

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部曾承諾以公務預算編列百億，設置癌症新藥基金，但目前癌症新藥基金仍在健保總額中運作。病友團體批評，健保總額正面臨疫後大量就醫點值稀釋的問題，而癌症新藥價格昂貴，當初就是希望能另闢基金，能穩定財源，如今又放回總額中。

台灣癌症基金會昨公布最新癌症病人調查數據，六成五病友曾自費接受癌症治療，逾四成用於健保未給付藥品；六至七成病友自費用藥負擔超過卅萬以上，二成超過百萬。調查可見，癌友經濟負擔愈來愈重，健保給付的項目少之又少。

癌症新藥價格每顆從百元到千元不等，恐是天天服用，不少療程以「年」計算，新藥價格昂貴，總額大餅有限，各界倡議政府應設置癌症新藥基金，助癌友度過用藥艱困期，否則將出現「因癌而貧」事件。

台灣醫院協會副理事長朱益宏表示，衛福部目前規畫將癌藥、新藥都放在健保總額中，因新藥藥價高昂，健保點值確實恐因此遭到稀釋，最後又得由醫療機構承擔，醫院開始倡議自費，撙節支出之下，醫事人員持續無法獲得較好的薪資待遇等，惡性循環終將導致醫療品質惡化。

朱益宏說，健保點值現在活生生就面臨點值嚴重被稀釋的現況，西醫基層點值今年第二季及第三季皆預估將來到史上最低，不如一開始就以公務預算的方式，設置癌症新藥基金，才是長久之計。

癌症治療 健保 衛福部

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