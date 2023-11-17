少子化 健保明年短收21億

健保署公布二○二四年平均眷口數下修到○點五六人，衝擊明年健保總額收入，將短少約廿一億元。健保署副署長蔡淑鈴表示，平均眷口數下降主要受少子化影響，健保會依據實際現況反映雇主合理負擔保費，雖會衝擊健保收入，但是今年底健保安全準備金仍有約一點八個月水準，未來是否調漲保費，將視明年財務狀況評估。

受少子化影響，健保平均眷口數一路下滑，健保開辦時，平均眷口數為一點三六人，今年降為○點五七人，明年再降至○點五六人。

蔡淑鈴表示，平均眷口數下修，雇主負擔健保費將減少，因其計算方式為，月投保金額、保險費率，負擔比率及平均眷口數等數據計算，雇主負擔下降，健保整體收入也會減少，估明年短收廿一億元。