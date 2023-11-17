百億基金在哪 癌藥回歸健保總額

癌症新藥價格昂貴，為減輕癌友經濟負擔，衛福部曾承諾將於明年成立「百億規模」的癌症新藥基金，但衛福部目前僅規畫於健保總額中，爭取六十點六三億專款給付癌症新藥，不只沒有基金規畫，也不見百億規模。病友憂心，新藥回歸健保總額給付，恐稀釋點值，也會讓新藥納保速度比現在更慢，而癌友經濟負擔課題依舊難解。

立法院厚生會癌症新藥可近性委員會昨舉辦第二次會議，會議中討論二大重點，一為癌症新藥基金是否用於給付已完成三期臨床試驗、正等待納保的藥物，二是設立癌症新藥基金是否需要修正癌症防治法，或另訂專法等。

健保署署長石崇良表示，癌症新藥基金的設置，如果是將所有等待納入健保的癌症新藥都放入基金的給付範疇中，等於是創造「另一個健保」，兩者唯一的差別是財源不同。健保署已爭取明年總額編列廿四點三億，當作癌症新藥的暫時性支付專款，同步爭取增加健保總額中，新藥、新科技的預算卅六點三三億元，總計六十點六三億用於給付癌症新藥。

石崇良說，給付規畫不會將完成第三期臨床試驗的藥物，列入六十點六三億的給付範疇中，而是僅給付完成二期臨床試驗、療效尚待證明的癌症新藥，有助癌友盡速取得藥物。

不過，目前健保署雖爭取增加癌症新藥給付，但仍在健保總額中運作，立委吳玉琴表示，癌症病友團體多次倡議，修正癌症防治法，或是另外設置癌症專法，不要在健保總額中，才能幫助癌症新藥基金的財源可以穩定編列，但每次立院提出修法，衛福部皆以財政紀律法為由，表達不願意。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則說，許多列入國際治療指引，完成臨床試驗、療效明確的新藥，健保均考量財務衝擊而尚未給付，健保採總額制，若採用健保總額預算支付，勢必影響醫療提供者點值，透過公務預算編列，才能解決問題。缺乏標準治療藥物，不僅讓病友失去參與臨床試驗機會，也讓醫界無法參與國際臨床試驗，將是雙輸局面。

衛福部次長周志浩說，政府清楚宣示要設置癌症新藥基金，也敘明每年編列多少經費挹注健保，這是目前最快執行的方式，修法時程行政部門難以掌握，故暫不考慮提案修法。