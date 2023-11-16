每一個人都會變老，無論是年輕時就一個人住，還是習慣老宅，偶爾家人團聚共享天倫，高齡化社會來臨，獨居是一種生活型態的選擇，為了支持長輩自在生活，自樂選擇，臺中市政府建置各項獨居老人支持服務，讓獨居長輩都可以在臺中安居樂活。

一個人住也感覺有伴市府除了積極推動長照2.0照顧失能長輩，針對目前身體從健康到亞健康的退化準備。市府受理民眾和各單位通報需要關心的獨老，評估需要的協助。一個人住的阿雲阿公是慢慢看不見的，除了就醫檢查視力，協助申請身心障礙證明，阿雲阿公的生活也必須重新建構，從看得見到模糊黑暗，居家動線重新建構，學習適應，在家有了定向和輔具的協助，但是外出還是不如從前想去哪就去哪，採買生活所需物品變成一大難題，獨老服務單位的關懷訪視發現這個不便利，便與在地志工團體討論合作方案，安排志工每月進行關懷訪視時，陪同阿公前往附近超市採購，也協助將生活用品所需用品扛回家。阿公說，自己外出購買東西有點沒信心，不方便，每次都要麻煩別人也不好意思開口，還好有社工和志工主動關懷與陪伴，現在想到要去買東西也不會睡不著，志工說有人一起買，購物還可以大包小包喔。阿公還分享了一個小秘密，社工與志工的來訪已經他變成生活中最期待的一件事囉!

志工陪伴支持阿雲阿公熟悉日常採買事務。 圖／臺中市政府社會局提供

我身體還行但就是有點擔心不少長輩都有行動不便的狀況，家人不在身邊的獨居長輩總是讓人心中忐忑。82歲的施奶奶，近期因為心臟不好以及膝關節退化，害怕在家跌倒受傷，反而限制了她本來還算自在的生活。使用拐杖輔助行走，行動問題解決了，但浴廁濕滑，奶奶心裡恐慌不夠篤定。所幸她願意說出來跟社工討論，立即協助連結浴廁安全扶手的補助經費，安裝了兩支安全扶手，其實扶手的神奇，不如協助即時介入的安心感，願意接納社工關懷的施奶奶有了安心感，她經常來電感謝社工和工班的帥哥師傅們;獨居老人的扶手就是一種安心感，好像在說，別怕，有事我在。

社工關懷施奶奶並協助丈量扶手高度位置。 圖／臺中市政府社會局提供

田園之樂樂何如，偏鄉長輩安心顧年逾8旬，聲音宏亮、個性開朗且總是面帶笑容，說起池阿伯，負責訪視的社工人員跟我們分享了不少關於他的小故事，「池爺爺個性很活潑喔！還經常唸著要跟大家一起出去玩，每次訪視，他總是充滿期待，有時候甚至小跑步來迎接」，社工分享說，阿伯的皮包時時珍藏著社工的名片，隨時惦記著有事情要找我們，這樣把我們放在心上，真讓人備感窩心。

因為喜歡大自然，一生務農的池阿伯多年來獨自住在偏遠山區，雖然阿伯的身體狀況也有點小毛病，在獨居老人關懷服務的支持下，社工連結社福單位、長照單位、居家醫療和消防單位等合力關懷，又裝設緊急救援系統和住宅火警警報系統，建構居家安全網絡，將長輩的危機狀況降到最低。

個性活潑的池阿伯。 圖／臺中市政府社會局提供

獨居老人人數逐年增多，為妥善照顧獨居長者，臺中市採公私協力共同辦理各項獨居老人服務，內容包含分級關懷服務：結合民間團體方式建置獨居老人服務網絡，包含電話問安及關懷訪視服務、緊急救援服務、營養餐飲服務、獨老生日關懷等方案措施、並由專業團體社工人員評估分級連結資源，依據其需求予以轉介；目前在臺中已有超過3700位獨居長輩願意列冊接受關懷。為能落實在地關懷，社會局也結合衛生局及民政局等各局處資源共同辦理「愛鄰守護計畫」，運用區里鄰系統，由里、鄰長及熱心民眾組成愛鄰守護志工隊，協力建構社區安全防護網，同時委託3家社福團體(財團法人中華基督教福音信義傳道會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、財團法人老五老基金會)提供電話問安、關懷訪視等專業服務，並針對獨居長輩進行環境安全評估，補助裝設扶手，支持長輩在地安老。

獨老不孤單，鄰里來陪伴。 圖／臺中市政府社會局提供

112年開始，社會局更主動擴增獨老服務於全市29個行政區，展開「尋找社區老朋友」訪查行動，探訪戶籍登記單獨生活戶長輩,主動發掘可能有服務需求且單獨生活的長輩;補助中低收入獨居長者或獨居身心障礙者使用緊急救援服務，並多面向宣傳，協助發掘獨居長者及推廣緊急救援服務，鼓勵一般獨居長者依需求自費安裝，以因應居家意外發生時及時獲得協助。

有獨老關懷服務計畫，支持獨居長輩生活安心不孤單！

(臺中市政府社會局 廣告)