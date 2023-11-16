台鐵自售機只能人工結帳 人力不足提早結帳要被懲處

台鐵新型自動售票機2021年上路，提供多元方式服務旅客，台鐵產業工會今發聲明指出，近期台鐵局發布通告，為避免影響旅客購票，要求各車站自動售票機不應於晚上10點前結帳，更要各段斟酌情形予以追究責任或懲處，讓工會怒批「根本是強人所難」，提前作業主因新購自售機系統仍需人工結帳，卻把系統問題卸責給第一線員工。

台鐵產業工會表示，新型自動售票機當年上路時，就發生台中站因晚間進行結帳時僅有部分售票機運作，導致無法順利購票引發旅客不滿，原因出在新型的自動售票機必須在晚間進行人工結帳，補幣補鈔等程序需花上半小時，且結完的機器不可能再次開啟，否則須於當日再進行二次結帳，明顯是自售機問題。

工會指出，近期台鐵局卻發布通告，表示收到旅客投訴影響購票，要求各車站自動售票機不應於晚上10點前結帳，然而會發生部分車站於晚上10點前結帳，主因台鐵新購自售機系統仍需人工結帳，一張一張的補鈔、補幣、確認票據、點帳等結帳流程冗長，且要求結帳後不得在再開啟自售機。

工會表示，因台鐵人力不足，員工若要維持窗口售票服務，得同時結帳又賣票，根本忙不過來，且各站結束當日車次後並非無所事事，仍需進行窗口售票結帳、其他車站運作事務需進行，所以實務上須於人力最多的時候進行結帳。

工會也說，明年公司化離退潮即將來臨，人力短缺問題將更加明顯，若不再重視硬體問題，只會降低服務品質，懲處員工更是留不住人。要求台鐵局應撤回懲處員工公告；改善自動售票機系統，減少人工結帳、開放結帳後仍可開機使用，正常提供旅客服務；自動售票系統改善前不應強迫員工於10點後結帳，取消結帳後不可開機使用限制。