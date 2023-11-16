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柴油車空汙設備補助申請延至明年底 逾7.4萬輛尚未調修

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部今預告展延大型柴油車空汙防制設備補助時間，從今年底延長至明年底。圖為柴油車檢驗排煙測站示意圖。圖／聯合報系資料照
環境部今預告展延大型柴油車空汙防制設備補助時間，從今年底延長至明年底。圖為柴油車檢驗排煙測站示意圖。圖／聯合報系資料照

環境部今預告展延大型柴油車空汙防制設備補助時間，原訂最晚申請時間到今年底，延長至明年底。大氣司長蔡孟裕表示，目前1至3期大型柴油車尚有逾7.4萬輛未調修，修後可減少約50％粒狀汙染物排放，預估明年可再增4000輛調修改善，粗估預算逾3億元。

環境部今預告「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣汙染防制設備補助辦法」第二條、第十條及第十一條附表一修正草案。

蔡孟裕說明，自2019年5月24日修正本辦法納入燃油控制系統調修後，截至今年9月止，共受理調修燃油控制系統補助1萬6142件，但仍有7萬4699輛1至3期柴油車未調修，若經調修燃油控制系統後，可減少50％以上粒狀汙染物排放，考量空汙防治基金可負荷的前提下，原訂申請補助者最遲應在今年12月31日前提出補助款申請，延長至明年底。

蔡孟裕表示，目前各地方政府都設有空維區，並對柴油車加強排放管制，違規者最高可處6萬元罰鍰，本次展延盼柴油車主能檢視自己車輛的排放狀況，以符合各地空維區標準，預估明年可再增加3000至4000輛車調修，預算恐逾3億元。

另外，環境部今年6月30日公告「柴油及替代清潔燃料引擎汽車實施排放空氣汙染物定期檢驗之對象、區域、頻率及期限」規定，柴油車自明年1月1日起實施排氣定期檢驗，若檢驗不合格者，自複驗合格或完成改善的次年起，連續2年每年須實施排氣定期檢驗1次。

蔡孟裕舉例，若明年2月排氣檢驗不合格，3月完成複驗合格，在2025年及2026年的8月至10月期間，應實施定檢，逾期未定檢者將受罰。

柴油車 環境部 空氣汙染

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