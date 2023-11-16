冬候鳥陸續來台 禽流感威脅升溫

農業部動植物防疫檢疫署（簡稱防檢署）今（16）日邀集野鳥專家學者、台北市野鳥學會、農業部獸醫研究所及生物多樣性研究所等團隊，召開第2次會議，對禽流感高風險候鳥來臺度冬現況及主群可能來台時程進行分析及研判。

防檢署表示，經與會專家研判：高風險候鳥族群持續增加中，但還未達到歷年高峰期的一半；鰲鼓溼地琵嘴鴨數量較上周減少一半，推測可能為集結後，往其他地點移動。

防檢署說，另候鳥路徑上游國家日本近期已發現13例候（野）鳥高病原性禽流感案例，其中有赤頸鴨及尖尾鴨感染案例，這2種鳥類為我國冬季常見候鳥，防疫風險不容小覷。

防檢署請養禽業者應立即加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，防範疫情發生及傳播。