女煮麻油雞覺太淡問要放鹽嗎？ 網：我家喝甜的

冬天進補除了羊肉爐就是麻油雞了，而且孕婦產後坐月子，都會吃麻油雞補身體。但麻油雞要怎麼煮才好吃？有一位網友在臉書貼文發問「煮麻油雞要放鹽嗎？」

煮麻油雞要放鹽嗎？不是煮任何食物都要放佐料，鹽就是其中必備之一嗎？原PO貼文表示自己在煮麻油雞時沒放鹽，煮好後喝起來有點淡，但是原PO的父親卻說煮麻油雞「沒人在放鹽的」。那煮麻油雞到底要不要放鹽？

有網友留言回應說，「料理米酒已經有鹽了，為何要再放鹽？」、「全酒煮到沒酒精味，湯頭加上雞的味道會回甘，就很好喝了」、「放鹽的話，麻油馬上變苦」、「聽老一輩的說，放點鹽，比較不會脹氣」、「全酒不用放鹽，半水酒要放一點」，也有人說，「當然要放鹽還要帶一點糖」、「坐月子喝的不會加鹽，我媽教的。不坐月子，愛加啥，就加啥」、「調味，不就是要放鹽嘛？」、「鹽是一定要放的，湯才會好喝」。

也有不同地區民眾反其道而行，有網友說從小吃麻油雞「都放糖，喝甜的」、「我們客家人老一輩很多麻油雞跟燒酒雞是煮甜的」、「我爸是嘉義人，都這樣跟著喝，反而喝鹹的不習慣」、「因為麻油會苦，所以才會放冰糖」。

煮麻油雞其實是看自己的習慣和口味，有客家人表示，「煮麻油雞鹽、糖什麼都不放，就這樣燉煮，原味最好」、也有世居嘉義的嘉義人說「他們家煮麻油雞是鹹的」。