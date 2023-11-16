陽明交大、北榮研究成果　有助研發視神經病變藥物

國立陽明交通大學與台北榮民總醫院合作，研究團隊成功將人類誘導性多功能幹細胞分化為「類」視網膜神經節細胞（retinal ganglion-like cells）；該類細胞將有助於尋找治療青光眼等視神經病變的藥物。

陽明交大今（11/16）表示，「視網膜神經節細胞」是眼睛能看見物體的關鍵細胞之一，然而在青光眼或其他視神經病變中，由於這類細胞病變或死亡，才導致不可逆的視覺損失。陽明交大腦科學研究中心與北榮合作，透過ATOH7、BRN3B和SOX4三個和視神經成長發育有關的重要基因，找到了在兩周內成功實現分化出視網膜神經節細胞的方法。

陽明交大表示，分化出的「類」細胞具有跟正常細胞一樣的自發性與受刺激誘導的神經活動，同時也能表現出和正常細胞一樣的生化特性。

為了驗證分化出來的「類」視網膜神經節細胞的應用潛力，研究團隊將乙胺丁醇—常見用於治療結核病，但卻可能導致視神經病變副作用的藥物，拿來與「類」細胞進行測試。結果如預期，該藥物會導致「類」視神經節細胞的死亡。

研究團隊進一步研究其毒性作用，發現乙胺丁醇引起細胞內的自噬異常，導致活性氧化物質（ROS）過度堆積，傷害分化出來的「類」視神經細胞，最終導致細胞凋亡。

陽明交大指出，青光眼等疾病視神經病變治療選擇有限，患者往往無法挽回損失的視覺功能。陽明交大腦科學研究中心副研究員翁雨蕙表示，團隊發展出能有效能分化視網膜神經節細胞的模型，且具有視神經細胞所需具備的功能與特徵，將有助於科學家理解發病機制，更方便尋找治療視神經病變的方法。