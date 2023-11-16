持續耕耘35年！信誼幼兒文學獲文化部文馨獎人才培育獎

信誼基金會1987年創設「信誼幼兒文學獎」為台灣幼兒文學踏出第一步，做為原創圖畫書創作和推廣的平台，35年來秉持人才培育與閱讀推廣並進，讓台灣圖畫書創作園地萌芽生根，許多台灣知名圖畫書創作者如陳致元、李瑾倫、林小杯、周見信、郭乃文、劉旭恭等都是由此獎項開始，逐步站上世界的舞台。今(16日)獲文化部第16屆文馨獎肯定，頒予特別獎「人才培育獎」，表彰「信誼幼兒文學獎」35年來堅持給孩子原創好故事的漫長守護與貢獻。

文化部在文馨獎獲獎事蹟中描述：面對目前消費者閱聽行為的改變，圖畫書市場仍能一枝獨秀，「信誼幼兒文學獎」35年的堅持扮演了關鍵性的角色。創立、推動徵獎的信誼基金會董事長張杏如表示，創設「信誼幼兒文學獎」至今，不間斷以自籌款項辦理徵獎活動，35不只是一個數字，「而是一代人對孩子的承諾」。我們不可能只仰賴國外的兒童文學來滋養我們的孩子，希望我們的孩子在自己的語言文化中成長，成為一個有自信而且認同自己文化的人。這也是信誼對於原創圖畫書、兒童文學人才培育以及親子閱讀推廣恆久不變的堅持。

信誼基金會營運長廖瑞文代表自行政院長陳建仁手上接下獎盃後表示，「信誼幼兒文學獎」歷經35年來的努力，持續培育本土圖畫書創作人才，並將台灣的原創圖畫書出版、推廣到世界各角落。此次獲得文化部文馨獎的肯定，更是別具意義。如今圖畫書已成台灣向世界發聲不可或缺的橋樑，創作者對文圖的駕馭能力已更趨成熟，接下來信誼幼兒文學獎將擴大為「信誼文學獎」，文字創作徵獎將不再侷限為圖畫書寫故事，也為兒童文學寫故事，將廣邀兒童文學文字工作者，為閱讀能力奠基與學習最重要階段的5~10歲孩童，兼顧兒童的全人發展及閱讀力的提升，創作更多原創好故事。