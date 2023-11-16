邁向 「區區親子館」、「公托倍倍增」 臺中爸媽 全臺最幸福

伴隨著日前開幕的臺中市新社區第1間親子館和第1家公托、以及臺中市烏日綜合社會福利館落成啟用，臺中友善育兒環境再次升級，不僅親子之間又多了幾處共創美好記憶的好去處，年輕的父母們也大幅減輕經濟負擔，也難怪越來越多家長們會說「生活在臺中的爸媽，真是全臺最幸福」。

新社跟烏日親子館及公托開幕，臺中育兒量能再提升。 圖／臺中市政府社會局提供

「每次送寶寶上學，寶寶都牽著托育老師的手頭也不回地走進公托，完全能感受到孩子對環境的喜歡」、「很放心將孩子交給公托照顧。托嬰中心提供各式各樣的教玩具設備、安排適齡適性的教保活動、也根據幼兒月齡，提醒家長不同階段的注意事項，相當貼心，也很感動」，這些來自公托父母的正面回饋，都源於臺中市府的用心規劃與對父母辛苦的感同身受，為了實現友善育兒城市的目標，市府推動「區區親子館」及「公托倍倍增」計畫，不但減輕年輕家長負擔，也讓整體托育環境更加完善。

市府的用心規劃，減輕了不少年經家長的負擔。 圖／臺中市政府社會局提供

每個計畫的實現，都需要大家的共同支持，就像新社的兩個第一，首間親子館和首家公托，當初其實是新社、復盛、中正3里的聯合里辦公室、視聽教室與研習展示空間，在多方人士及單位的努力跟支持下，才有了現在的空間。館址位在新社多功能綜合商業大樓2樓，公托提供日間托育，由專業托育人員照護28名0至2歲嬰幼兒，收托時間為週一至週五，上午8時到下午6時，每月收費僅7,000元。

新社首間親子館和首家公托，前身是聯合里辦公室，現已成為孩子們的快樂園地。 圖／臺中市政府社會局提供

社會局提到，新社以香菇聞名，因此親子館除設計香菇當吉祥物外，親子館內還有一朵大杏鮑菇玩具櫃；規劃閱讀區、美術區、大肢體活動區、益智操作區、角色扮演區，館舍空間更有童趣，讓入館孩童從小認識家鄉特色，親子館提供0至6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱等福利服務，服務時間為週二至週日上午9時至下午5時。

除新社外，烏日首座綜合社會福利館也在日前落成啟用，社福館建築體為ㄇ字形3層樓建物，1樓設置烏日三和公托，收托60名0至2歲嬰幼兒；2樓設置親子館，提供0至6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱等福利服務；3樓提供婦團及女性休閒舒壓與學習成長的多元空間，包括多功能活動室、視聽室、韻律教室和廚藝教室等，讓大肚、烏日及龍井的家庭及兒童有完善的活動空間，滿足居民幼兒照護、親子活動和婦女培力的需求。

社福館建築體為ㄇ字形3層樓建物。 圖／臺中市政府社會局提供

烏日社福館是烏日區第一座綜合社會福利館。 圖／臺中市政府社會局提供

烏日親子館是臺中第26間親子館。 圖／臺中市政府社會局提供

社會局表示，烏日是臺中第37處公托，同時也是第26間親子館，公托數邁向8倍增，「區區親子館、公托倍倍增」的目標正在逐步落實，期盼讓臺中的孩子們獲得更好的照顧，同時減輕年輕人的照養、經濟負擔，安心成家。

想了解更多相關資訊，可上臺中市育兒資源網查詢。

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