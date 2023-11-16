快訊

聯想於美國控告筆電「侵害多項專利」 華碩晚間發重訊回應

黃國昌今遞出退黨申請！時代力量證實 明將開記者會說明

性侵男童還懷孕產子…國小女老師可請求扶養費？律師這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越晚越冷！首波冷氣團明起連凍3天 最冷時間點恐剩11度低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明起到周日清晨受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部低溫下探13、14度，周六至周日清晨近山區更可能達10度以下。記者邱德祥／攝影
明起到周日清晨受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部低溫下探13、14度，周六至周日清晨近山區更可能達10度以下。記者邱德祥／攝影

中央氣象署表示，今天鋒面通過，各地陸續降溫且越晚越冷，明起到周日清晨受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部低溫下探13、14度，周六至周日清晨近山區更可能達10度以下，不排除發布低溫特報。周日起冷氣團影響減弱，各地溫度逐漸回升，一路到下周四中南部有機會回到30度，北部也有26至27度。

氣象署預報員陳姵安表示，今天鋒面通過，乾冷空氣下來，達大陸冷氣團等級，中午全台陸續降溫，明天清晨中部以北、宜蘭地區下探15至16度，其它地區約18至19度，由於這波偏乾冷，白天有機會見到陽光露臉，中南部高溫約24至26度，北部及東半部高溫約19度左右，整天偏冷，且中南部日夜溫差大。

陳姵安表示，最冷時間點預計在周六至周日清晨，中部以北及東半部低溫約13、14度，其它地區約14至15度，沿海空曠地受輻射冷卻影響，清晨有機會達10、11度，近山區更可能到10度以下，不排除發布低溫特報。周日白天起冷氣團減弱，各地多雲到晴、溫度回升，中南部高溫可回到25、26度，北部約23度。

陳姵安指出，周日到下周日各地都是多雲到晴，溫度也將逐日回升，在下周四來到最高溫，中南部約29、30度，北部約26至27度。緊接下周五還有一波東北季風增強，強度還要再觀察。

另外，她也提醒，今天下午起隨著冷氣團報到，各地沿海風浪會增強，民眾假日晴朗天氣前往海邊要留意安全。

冷氣團 東北季風

延伸閱讀

入秋後首波大陸冷氣團今晚報到 氣溫驟降

冷氣團報到！全家便利商店限時推「溫罐飲品第2件6折、關東煮4入88折」

今鋒面通過中北東部有雨 晚間冷氣團南下轉乾冷明起低溫恐10度

冷氣團報到今愈晚愈冷 吳德榮：明晚到後天清晨低溫10度

相關新聞

越晚越冷！首波冷氣團明起連凍3天 最冷時間點恐剩11度低溫

中央氣象署表示，今天鋒面通過，各地陸續降溫且越晚越冷，明起到周日清晨受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部低溫下探13、14...

影／公廁評比結果出爐！高鐵最讚 機關學校、台鐵敬陪末座

過去公廁評鑑都由各縣市環保局進行，但為讓公廁確實符合社會期待，環境部環管署今年首度讓大眾參與評鑑，結果發現，民眾最滿意高...

偏乾大陸冷氣團報到 賈新興：明起6天好天氣但這天最低溫10度以下

首波大陸冷氣團今天報到，天氣會變乾冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今天苗栗以北及宜蘭會下雨，但...

花若盛開蝴蝶自來？ 林試所研究證實：蝴蝶是有選擇的

諺語「花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排」，以用花朵來比喻人生，只要盛放精彩，不愁沒出路；實際上自然界中，研究人員發...

珍珠芭樂大減產！價格持續飆漲 果農自銷一台斤45元

珍珠芭樂持續飆漲！受到日前高溫降雨及小犬颱風狂風影響，落果受損嚴重，減產近7成，嘉義縣新港鄉海瀛村芭樂達人劉秀寬說，她自...

打造藝文多元平台 遠東巨城獲人才培育特別獎

文化部表彰對台灣藝術文化維護與發揚有特殊貢獻的企業、團體或個人的第16屆文馨獎頒獎典禮於昨日落幕，Big City遠東巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。