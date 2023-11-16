越晚越冷！首波冷氣團明起連凍3天 最冷時間點恐剩11度低溫

中央氣象署表示，今天鋒面通過，各地陸續降溫且越晚越冷，明起到周日清晨受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部低溫下探13、14度，周六至周日清晨近山區更可能達10度以下，不排除發布低溫特報。周日起冷氣團影響減弱，各地溫度逐漸回升，一路到下周四中南部有機會回到30度，北部也有26至27度。

氣象署預報員陳姵安表示，今天鋒面通過，乾冷空氣下來，達大陸冷氣團等級，中午全台陸續降溫，明天清晨中部以北、宜蘭地區下探15至16度，其它地區約18至19度，由於這波偏乾冷，白天有機會見到陽光露臉，中南部高溫約24至26度，北部及東半部高溫約19度左右，整天偏冷，且中南部日夜溫差大。

陳姵安表示，最冷時間點預計在周六至周日清晨，中部以北及東半部低溫約13、14度，其它地區約14至15度，沿海空曠地受輻射冷卻影響，清晨有機會達10、11度，近山區更可能到10度以下，不排除發布低溫特報。周日白天起冷氣團減弱，各地多雲到晴、溫度回升，中南部高溫可回到25、26度，北部約23度。

陳姵安指出，周日到下周日各地都是多雲到晴，溫度也將逐日回升，在下周四來到最高溫，中南部約29、30度，北部約26至27度。緊接下周五還有一波東北季風增強，強度還要再觀察。

另外，她也提醒，今天下午起隨著冷氣團報到，各地沿海風浪會增強，民眾假日晴朗天氣前往海邊要留意安全。