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好羨慕！台灣高鐵2024年調薪計畫啟動 已是十年來第8度調薪

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布規劃辦理員工調薪作業。本報資料照片
台灣高鐵公司宣布規劃辦理員工調薪作業。本報資料照片

台灣高鐵公司每年定期辦理調薪，2015年迄今已7度完成調薪作業，高鐵公司今宣布，鑒於近期國內外情勢受疫情復甦及區域衝突等因素，致經營考驗及未來挑戰同步加劇，啟動2024年度員工調薪作業規畫，將於規畫完成提報董事會討論通過後，正式對全體同仁公告實施。

高鐵公司表示，該公司每年定期依據國內外政經環境、公司經營條件、市場競爭力及同仁績效表現等綜合因素，規畫辦理員工調薪作業。2015年迄今，9年已7度完成調薪作業，累計調薪幅度達21.92%。鑒於近期國內外情勢受疫情復甦及區域衝突等因素，致經營考驗及未來挑戰同步加劇，故啟動2024年度員工調薪作業規畫。

高鐵公司也說，今年以來受惠於疫後台灣社會經濟活力快速復甦，高鐵旅運持續穩定增長，公司營運同步受到國內外政經情勢快速變遷、通貨膨脹、利率調升及物價上漲幅度加劇等變數影響，致使經營環境及員工調薪規畫作業須納入更多複雜因素。

高鐵公司指出，儘管過去3年疫情嚴峻，一度衝擊高鐵營運，仍於疫情期間堅持維護員工權益，將員工視為公司最珍貴資產，未曾因疫情影響實施裁員或無薪假等措施。本於照顧員工、激勵士氣之用心，將循公司治理程序，辦理2024年度員工調薪作業。

高鐵公司表示，目前已研議具可行性調薪方式，並將於規劃完成提報董事會討論通過後，正式對全體同仁公告實施。期待透過更加完善的規畫作業，以落實公司積極育才、留才目標，確保高鐵「永續經營」。

高鐵

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