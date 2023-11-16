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入秋後首波大陸冷氣團今晚報到 氣溫驟降

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今天帶有水氣的鋒面及東北季風通過北台灣，北部及東北部氣溫下降，並有短暫陣雨，外出民眾紛紛穿戴起保暖衣物。記者侯永全／攝影
今天帶有水氣的鋒面及東北季風通過北台灣，北部及東北部氣溫下降，並有短暫陣雨，外出民眾紛紛穿戴起保暖衣物。記者侯永全／攝影

入秋後首波大陸冷氣團今晚報到，氣溫明顯下降，最冷時間點將落在周六清晨，北部氣溫將驟降至13度，中南部也會出現15度低溫，局部空曠或沿海地區更有機會下探至10度，預計冷空氣將影響至周日清晨。

今天因受鋒面及東北季風影響，北部及東北部氣溫逐漸下降，並有短暫陣雨，台中以北、東部、各地山區及恆春半島會也有局部短暫陣雨。今晚起大陸冷空氣南下，氣溫驟降，北部低溫下探至15度，而且日夜溫差大，因偏乾冷，雨勢趨緩，尤其北部、東北部及東部感受明顯寒意。這波冷空氣最冷時間點，將落在明天晚上至周日清晨，可能逼近冷氣團等級，中部以北氣溫恐僅13度，南部也只有15度，空曠地區溫度會更低，提醒民眾注意保暖。

入秋後首波大陸冷氣團今晚報到，氣溫驟降，最冷時間點將落在明晚至周日清晨，北部氣溫將驟降至13度，中南部也會出現15度低溫，提醒民眾注意保暖。記者侯永全／攝影
入秋後首波大陸冷氣團今晚報到，氣溫驟降，最冷時間點將落在明晚至周日清晨，北部氣溫將驟降至13度，中南部也會出現15度低溫，提醒民眾注意保暖。記者侯永全／攝影
今天因受鋒面及東北季風影響，北部及東北部氣溫逐漸下降，並有短暫陣雨，民眾穿著保暖衣物及撐傘外出。記者侯永全／攝影
今天因受鋒面及東北季風影響，北部及東北部氣溫逐漸下降，並有短暫陣雨，民眾穿著保暖衣物及撐傘外出。記者侯永全／攝影

冷氣團 低溫 東北季風

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