遠百獲IGDS全球最創新百貨 數位化服務新局受肯定

全世界最大IGDS洲際百貨公司聯盟2023年「全球最創新百貨公司」,遠東百貨獲頒發前三大入圍獎,遠百指出,這份喜悅是遠百近年在數位化營運、體驗、管理,努力為消費者提供創新服務的肯定,是遠百在地深耕近一甲子的承諾,也是台灣之光的喜悅。

1946年6月在瑞士創立的IGDS(Intercontinental Group of Department Stores)邁入第77年,是全世界最大的百貨公司協會。2023年在杜拜舉辦第14屆世界百貨公司高峰會(the 14th IGDS World Department Store Summit),來自五大洲46個國家超過330位高階執行主管參與盛會。遠百董事長徐旭東於10月親赴杜拜在高峰會上領獎,遠百在眾多國家與公司中脫穎而出。

「全球最創新百貨公司」The Most Innovative Department Store in the World著眼百貨在創新方面的成就,遠百獲頒發前三大入圍獎。遠百總經理徐雪芳帶領的經營團隊不斷追求創新與轉型,在眾多同業競爭下拿下「全球最創新百貨」殊榮,關鍵就在於對消費者服務體驗的創新經驗。

透過結合CRM系統和AI分析會員選購產品偏好進行個人化行銷、優化遠百App,提供行動支付、電子發票等服務,設置112個數位看板digital signages,即時與生動的多媒體訊息,同步數位購物體驗讓消費更加方便。同時建立97個數位化管理系統提升營運效率,從管理、營運到消費大眾體驗感,架構創新局面。

對內,徐雪芳也積極打造有愛友善的工作環境,員工平均薪資為零售業1.35倍,對於員工培訓時間、連續四年推動「員工健康UP」計畫,多元角度讓員工一起感受創新視野。