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遠百獲IGDS全球最創新百貨 數位化服務新局受肯定

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東百貨在董事長徐旭東、總經理徐雪芳帶領下，追求卓越與創新。圖／遠百提供
遠東百貨在董事長徐旭東、總經理徐雪芳帶領下，追求卓越與創新。圖／遠百提供

全世界最大IGDS洲際百貨公司聯盟2023年「全球最創新百貨公司」，遠東百貨獲頒發前三大入圍獎，遠百指出，這份喜悅是遠百近年在數位化營運、體驗、管理，努力為消費者提供創新服務的肯定，是遠百在地深耕近一甲子的承諾，也是台灣之光的喜悅。

1946年6月在瑞士創立的IGDS（Intercontinental Group of Department Stores）邁入第77年，是全世界最大的百貨公司協會。2023年在杜拜舉辦第14屆世界百貨公司高峰會（the 14th IGDS World Department Store Summit），來自五大洲46個國家超過330位高階執行主管參與盛會。遠百董事長徐旭東於10月親赴杜拜在高峰會上領獎，遠百在眾多國家與公司中脫穎而出。

「全球最創新百貨公司」The Most Innovative Department Store in the World著眼百貨在創新方面的成就，遠百獲頒發前三大入圍獎。遠百總經理徐雪芳帶領的經營團隊不斷追求創新與轉型，在眾多同業競爭下拿下「全球最創新百貨」殊榮，關鍵就在於對消費者服務體驗的創新經驗。

透過結合CRM系統和AI分析會員選購產品偏好進行個人化行銷、優化遠百App，提供行動支付、電子發票等服務，設置112個數位看板digital signages，即時與生動的多媒體訊息，同步數位購物體驗讓消費更加方便。同時建立97個數位化管理系統提升營運效率，從管理、營運到消費大眾體驗感，架構創新局面。

對內，徐雪芳也積極打造有愛友善的工作環境，員工平均薪資為零售業1.35倍，對於員工培訓時間、連續四年推動「員工健康UP」計畫，多元角度讓員工一起感受創新視野。

員工內部創新出發，對社區向外傳遞，遠百2022年舉辦783場公益活動，較前一年成長35%。共同參與47個深受敬重的協會團體。響應《1.5°C氣候行動宣言》，推動「綠電計畫」提升綠色能源使用率。共好，是遠百永續發展的基石。

遠東百貨獲IGDS 2023年「全球最創新百貨公司」前三大入圍獎，董事長徐旭東（前排右起）與總經理徐雪芳，以及副總湯治亞(後排右起)、副總林彰豊、副總劉志成合影。圖／遠百提供
遠東百貨獲IGDS 2023年「全球最創新百貨公司」前三大入圍獎，董事長徐旭東（前排右起）與總經理徐雪芳，以及副總湯治亞(後排右起)、副總林彰豊、副總劉志成合影。圖／遠百提供

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