桃園機場四度獲獎 奪台灣永續企業獎五大獎肯定

由台灣永續能源研究基金會主辦的「2023年第十六屆TCSA台灣企業永續獎」，昨天（15日）舉行頒獎典禮。機場公司獲頒「永續報告金獎」、「台灣永續企業獎」、「創新成長領袖獎」、「職場福祉領袖獎」、「性別平等領袖獎」共五項永續殊榮，且連續四年獲獎，由副總經理李俊德代表受獎，在在顯示機場公司推動永續發展及ESG之表現備受肯定。

機場公司表示，桃園機場長期關注永續發展與ESG課題，因應氣候變遷、疫後復甦、全球經濟成長放緩等因素，機場營運面對相當多的挑戰，然而桃園機場就像個小型城市，打造永續機場需要機場服務大聯盟共同合作。作為機場營運者，將整合協力航空業者、公務部門、機場商業設施、供應商與駐站廠商等，密切合作推動航空永續，以打造2050永續機場生態圈為最高目標。

機場公司指出，為達成聯合國永續發展目標（SDGs），積極展開一系列ESG專案，並取得豐碩成果。在環境（E）面向，配合國際機場協會(ACI)與我國金管會政策，導入氣候相關財務揭露（TCFD），以利掌握氣候變遷，提早布局對企業營運可能造成的風險與機會，機場公司已第三度取得BSI英國標準協會之查證聲明書。

因應氣候變遷法與及低碳旅行興起，機場公司將持續與機場大聯盟夥伴合作執行各項減碳專案，例如鼓勵航空公司使用橋氣橋電代替柴油引擎驅動的電源車與氣源車，以及加速推動地勤作業車輛電動化等，將風險轉化為機會，共同邁向低碳機場目標。

在社會（S）面向，此次機場公司獲頒「職場福祉領袖獎」與「性別平等領袖獎」，凸顯機場公司是一間幸福企業，有安全健康及性別平等的工作環境，確保全體員工得以在安全安心的文化下工作，以最佳狀態服務旅客。

治理（G）面向，機場公司掌握全球數位化與智慧化趨勢，擬定為期十年的智慧機場藍圖，提供機場作為各項方案試驗場域，執行各項智慧化產品或服務雛型驗證方案，將智慧化產品或服務應用在各項機場服務中，像是智慧機場物聯網、大數據技術的應用如機場數位資訊整合平臺（ADIP）、自助報到、自助行李託運系統等，成果豐碩，並第二度獲得「創新成長領袖獎」殊榮。